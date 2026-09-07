El plan definitivo para ajustar el reloj biológico y volver a dormir bien en septiembre

Uno de los hábitos que más suele costar recuperar tras el verano es el del sueño de calidad, si es que alguna vez se ha disfrutado del mismo. Durante las vacaciones en particular, y en el verano en general, alargamos el día gracias al gran número de horas de luz de las que disfrutamos, cambiamos los horarios de las comidas e introducimos la tan valorada siesta que funciona, a veces, como un auténtico disruptor de los relojes del sueño.

Pero, ¿cuándo debemos meter en cintura al horario? Nos resistimos a admitir que el libre albedrío ha terminado y que nos encaminamos al frío invierno. Los expertos recomiendan no dramatizar e ir ajustando los relojes de una manera paulatina. Porque como también aseguran, intentar volver de golpe a las rutinas escolares puede traducirse en cansancio, irritabilidad y dificultades de concentración durante las primeras semanas del curso.

Evitar el denominado jet lag social pasa por incorporar una serie de hábitos marcados por una máxima: no dejes para mañana lo que puedas empezar hoy. Es decir, no alargues el momento de empezar con el ajuste. Si ya nos hemos incorporado al trabajo lo ideal es adelantar progresivamente la hora de acostarse y levantarse entre 15 y 20 minutos cada día durante la primera semana.

Para poder cumplir con este objetivo es imprescindible que nos liberemos de las pantallas, al menos, una hora antes de irnos a dormir, ya que su uso retrasa la producción natural de melatonina y dificulta el inicio del sueño.

Y si el móvil y las pantallas se presentan como un enemigo para la conciliación del sueño, la luz solar es nuestro gran aliado. Dormir bien por la noche depende de nuestro despertar y es que la exposición a la luz solar durante las primeras horas del día actúa como el principal sincronizador de nuestro reloj biológico. Ayuda a aumentar el estado de alerta por la mañana y favorece que el sueño aparezca antes por la noche.

Y si hemos conseguido cumplir con esta lista de imprescindibles para el sueño, cuidemos de esta vuelta al redil también durante el fin de semana. Es uno de los errores que más cometemos y que más lastran el éxito.

La dieta de los felices sueños

La alimentación es fundamental. Cenar pronto, doce horas después de haber desayunado, y hacerlo de manera ligera y equilibrada facilita al organismo la conciliación. Si, además, disponemos de algún suplemento de melatonina que garantice su biodisponibilidad y ayude al cuerpo a equilibrarse puede ser la guinda de una estrategia eficaz. CalmPlus Melatonina de MundoNatural es el suplemento del mercado con mayor concentración de melatonina gracias a su tecnología liposomada.

La melatonina es una de las sustancias más específicas por su acción sobre el sueño. No tiene contraindicaciones o efectos colaterales indeseados reconocidos. Interviene de forma secundaria en procesos como la inflamación o la potenciación del sistema inmunitario, además de su importante papel en el control cotidiano de la variabilidad hormonal (ritmo circadiano) que es reconocido por su impacto directo e indirecto sobre la salud. En www.parafarmaciamundonatural.es nos ofrecen más información sobre este y otros muchos asuntos de salud y bienestar.