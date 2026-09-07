El verdadero motivo por el que siempre tienes hambre

El director médico de Drop, la unidad digital de la compañía aseguradora Sanitas, el doctor Christian Alvarado, y la psicóloga de Blua, Virginia del Palacio, han recordado en una reciente intervención que diversos factores externos e internos condicionan la alimentación humana. En concreto, han destacado que factores como la ansiedad y el descanso deficitario, unidos al entorno y a la pérdida de peso previa, tienen la capacidad de modificar las señales que regulan los mecanismos de necesidad de ingerir alimentos y la sensación de plenitud.

"El cerebro no funciona como un contador exacto de calorías", ha indicado Alvarado. Según el especialista, el principal órgano del sistema nervioso interpreta constantemente señales internas y estímulos externos, por lo que su respuesta cambia de manera significativa según el estado de salud general de cada individuo o tras haber experimentado un periodo de adelgazamiento. "Por este motivo, dos personas ante una misma comida pueden experimentar niveles de hambre muy distintos", ha declarado el doctor.

Desde un punto de vista fisiológico, el apetito responde a un sistema complejo en el que intervienen de forma coordinada el cerebro, el aparato digestivo y el tejido adiposo. Los expertos han precisado que el hipotálamo es la región cerebral encargada de recibir y combinar buena parte de esta información. Entre las sustancias que procesa se encuentra la grelina, una hormona segregada principalmente en el estómago cuyos niveles suelen aumentar justo antes de comer, y la leptina, que es liberada por el tejido adiposo y resulta fundamental para aportar al cerebro toda la información relacionada con las reservas energéticas del organismo.

No obstante, a estas complejas señales fisiológicas se suman los circuitos cerebrales vinculados con los sistemas de recompensa, la memoria y el aprendizaje. Así, el simple olor de un plato, una imagen vista a través de las pantallas o una situación social que el individuo asocie mentalmente con comer contribuyen de manera decisiva a despertar el apetito, incluso cuando las necesidades energéticas ya están plenamente cubiertas. "La falta de sueño o el estrés sostenido también alteran la forma en la que se perciben el hambre y la saciedad, aunque su efecto no es igual en todas las personas", han insistido desde la compañía médica.

Por su parte, la psicóloga Virginia del Palacio ha profundizado en el ámbito de la salud mental y los hábitos alimentarios, incidiendo en que la manera en la que se organiza la propia dieta tiene una importancia capital. Las prohibiciones excesivamente rígidas, los remordimientos o la necesidad compulsiva de compensar cualquier desviación de la dieta pueden incrementar enormemente la preocupación en torno a la comida. "Cuando una persona interpreta cualquier cambio respecto a la dieta como un fracaso, puede entrar en un ciclo de restricción y sobreingesta", ha abundado.

Al respecto, la experta ha sostenido que la presión estética de la sociedad actual y el estigma que habitualmente se asocia al peso añaden un malestar emocional que, en muchas ocasiones, retrasa la petición de ayuda clínica. Aunque comer en exceso de manera puntual no supone que exista una patología, los profesionales recomiendan solicitar una valoración exhaustiva cuando estos episodios se repiten con frecuencia, si existe una sensación clara de pérdida de control, cuando el paciente llega a comer a escondidas o si tras la ingesta aparece un malestar intenso. Con todo, la principal recomendación pasa por huir de restricciones drásticas, cuidar el bienestar emocional e incorporar la actividad física progresivamente.