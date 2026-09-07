La carcajada como terapia: el inusual método para respirar mejor y combatir la EPOC

Un ensayo clínico realizado en personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) demuestra que esta técnica inusual puede ser tan eficaz como los ejercicios respiratorios más tradicionales. Los resultados han sido presentados por expertos de la Universidad de Hacettepe, en Ankara, durante el Congreso de la Sociedad Respiratoria Europea (ERS) celebrado recientemente en Barcelona.

En el ensayo, se instruyó a los enfermos para que emplearan la carcajada deliberada como un ejercicio de oxigenación. Posteriormente, esto se comparó de forma directa con aquellos participantes que utilizaban técnicas tradicionales y con un grupo de control que no llevaba a cabo ninguna intervención específica en este ámbito.

Los investigadores aseguran que esta opción ofrece un tratamiento de bajo coste que los propios afectados pueden practicar en sus hogares sin necesidad de equipamiento ni apoyo especializado, sirviendo como complemento a su pauta habitual. Cabe recordar que esta afección es una enfermedad grave que dificulta severamente la inhalación, reduciendo la calidad de vida y fomentando la dependencia.

Un enfoque holístico

Según señala Goncagul Aldan, profesora de la Facultad de Enfermería de la citada universidad turca, "el manejo de la patología requiere más que solo medicamentos". La investigadora incide en que los enfermos necesitan un "enfoque holístico" que les ayude a sobrellevar los síntomas y el impacto emocional y psicológico.

El estudio incluyó a 63 personas que recibían tratamiento en el Hospital Municipal de Ankara Bilkent. Un tercio fue asignado a este método humorístico, otro a ejercicios con los labios fruncidos y el resto a la abstención de estas prácticas. La técnica labial es un procedimiento consolidado que ayuda a liberar el aire viciado atrapado en los pulmones.

Para la intervención basada en el humor, se enseñó a los individuos a realizar una serie de rutinas que incluían palmadas rítmicas con sonidos vocales y prácticas lúdicas, como imitar el arranque de una motocicleta. También incorporaron una relajación con respiración tranquila y sonrisas, con una pauta de treinta minutos tres veces por semana durante ocho semanas, apoyada por videollamadas.

Tras el periodo de evaluación, ambos grupos activos presentaron menor dificultad para respirar en comparación con los que no realizaron ninguna actividad. Además, gozaron de una mejor salud en general, un efecto positivo que se mantuvo incluso un mes después de finalizar el programa establecido por los profesionales turcos.