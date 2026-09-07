Un móvil y un microscopio 3D: el invento español con IA para detectar el Chagas en tiempo real

Un equipo multidisciplinar compuesto por investigadores del Instituto de Salud Carlos III, la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y la compañía Spotlab, junto a instituciones bolivianas, ha logrado un avance médico significativo. Han desarrollado una inteligencia artificial capaz de detectar el parásito del Chagas en tiempo real mediante el uso de un teléfono móvil que se acopla a un microscopio convencional. Este trabajo cuenta también con la participación del Centro de Investigación Biomédica en Red y la Fundación Mundo Sano.

La enfermedad de Chagas, originada por la infección del Trypanosoma cruzi, representa un grave problema de salud pública en América Latina, donde es endémica en más de una veintena de países. La patología afecta a unos ocho millones de personas y provoca más de 10.000 fallecimientos anuales en la región. Aunque su transmisión principal ocurre a través de insectos conocidos como vinchucas, también puede propagarse por alimentos contaminados, transfusiones sanguíneas o durante el embarazo.

El examen tradicional para diagnosticar esta patología "requiere de personal especializado y mayor tiempo para el reconocimiento de estos parásitos", advierte la doctora Mary Cruz Torrico, especialista de la Universidad Mayor de San Simón en Bolivia. En las zonas más castigadas por la infección, los centros de salud suelen contar con escaso personal y medios técnicos limitados, lo que "dificulta el diagnóstico" y la posterior revisión cruzada para confirmar el resultado.

Un adaptador impreso en 3D

Para solventar estas carencias, la tecnología ideada ejecuta sus modelos de inteligencia artificial en el propio móvil, sin necesidad de disponer de conexión a internet o de infraestructuras de elevado coste económico. A través de un adaptador impreso en 3D, la cámara del teléfono se une al ocular del microscopio. Los resultados del estudio han sido publicados en la revista científica PLOS Neglected Tropical Diseases, y el software ha sido liberado para que la comunidad científica pueda aprovecharlo de forma abierta.

En palabras de María Flores-Chávez, investigadora principal del proyecto en el Isciii, "lo que hace unos años podía parecer ciencia ficción hoy empieza a ser una realidad". La científica subraya que la conjunción de distintas disciplinas ha permitido reinventar una herramienta clásica, y ahora el reto pasa por trasladar el desarrollo a condiciones reales allí donde la enfermedad tiene mayor impacto.

Durante la fase de validación, el equipo examinó muestras biológicas procedentes de pacientes bolivianos y modelos animales. En estas pruebas, el modelo principal logró una precisión del 86% en muestras humanas, analizando cada imagen en apenas 350 milisegundos. Además, un ensayo piloto demostró una sensibilidad superior al 96% cuando el sistema actuaba como herramienta de cribado, si bien el experto humano conserva siempre la autoridad para emitir el veredicto final.

Por su parte, la doctora Lin Lin, de la compañía Spotlab, incide en que la independencia de las redes de internet resulta clave para acercar la asistencia a entornos vulnerables. En la misma línea se manifiesta María Jesús Ledesma, representante de la UPM, quien añade que el diseño modular del programa "permite adaptarlo a la detección de otros parásitos", convirtiéndose en un mecanismo de gran utilidad contra otras patologías en vías de desarrollo, tal y como marca la Organización Mundial de la Salud.