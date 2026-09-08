El mito del fumador social: el tabaco aísla y aumenta la soledad según un macroestudio

Fumar no es una conducta social, sino que, de hecho, se relaciona con una mayor soledad, según ha revelado un amplio estudio realizado en toda Europa por el Imperial College de Londres.

Los resultados de este trabajo han sido presentados por Keir Philip, profesor clínico de Medicina Respiratoria en el Instituto Nacional del Corazón y los Pulmones del Imperial College, durante el Congreso de la Sociedad Respiratoria Europea celebrado en Barcelona. "Si bien sabemos que fumar es perjudicial para la salud física, desconocemos sus efectos en la salud social", ha afirmado el experto, advirtiendo de que con frecuencia las personas con enfermedades relacionadas con el tabaquismo acaban aislándose de su entorno.

Hasta ahora, diversas investigaciones previas habían sugerido que las personas solas tendían a refugiarse en el cigarrillo, pero muy pocos trabajos habían analizado si el proceso inverso también era cierto. Para salir de dudas, los investigadores analizaron datos de más de 50.000 personas de quince países diferentes que participaron en la Encuesta sobre Salud y Envejecimiento en Europa (Share, por sus siglas en inglés). Mediante la escala de soledad de la UCLA, midieron la sensación de exclusión y la falta de compañía, comparando a fumadores y no fumadores en un periodo de dos años.

El perfil de los participantes reflejaba una edad media de 67 años; un 22% de ellos eran fumadores al inicio del estudio y casi la mitad padecía más de dos patologías crónicas. Los datos recabados mostraron de forma reveladora que los fumadores actuales se sentían más solos, e incluso experimentaron mayores aumentos de soledad con el paso del tiempo. Todo ello, independientemente de la edad o el género, así como de su nivel inicial de aislamiento.

La salud psicosocial

Philip ha recalcado que el hábito "se asocia con una mayor soledad en las personas mayores, lo que sugiere que fumar puede dañar la salud psicosocial además de los efectos físicos". Los hallazgos demuestran que esta perjudicial relación resulta bastante consistente en toda Europa, derribando los mitos culturales asociados al consumo de tabaco.

Los autores del estudio apuntan a dos posibles mecanismos para explicar esta tendencia. Por un lado, las patologías progresivas derivadas del tabaquismo limitan la movilidad de los afectados, lo que dificulta su participación en diversas actividades. Por otro lado, las actuales prohibiciones de fumar en lugares públicos y los entornos libres de humo reducen el atractivo de los espacios de reunión para quienes mantienen esta adicción, mermando sus interacciones sociales.