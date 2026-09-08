Las lámparas de fototerapia que mejoran el sueño de los mayores sin usar fármacos

Un estudio llevado a cabo por la Universidad de Surrey, en el Reino Unido, ha puesto de manifiesto que el uso de lámparas de fototerapia puede optimizar de forma notable el descanso nocturno, el nivel de vitalidad y los ritmos biológicos de los ancianos que residen en núcleos urbanos donde escasea la iluminación solar. Los investigadores sugieren que esta técnica representa una alternativa no farmacológica y económica para garantizar un envejecimiento más saludable en la ciudad. El trabajo ha sido publicado en la revista científica Journal of Pineal Research.

Esta investigación pionera en condiciones reales forma parte del proyecto europeo Enlightenme. El objetivo principal ha consistido en averiguar si los efectos positivos de la suplementación lumínica documentados en los laboratorios se mantenían en la rutina diaria. Los ensayos controlados ya habían evidenciado que estos dispositivos previenen la desincronización circadiana, un trastorno que provoca insomnio, alteraciones hormonales y multiplica el riesgo de padecer enfermedades metabólicas y problemas del corazón.

El profesor de la Universidad de Surrey, Daan van der Veen, subraya la relevancia de estos hallazgos. "La exposición a la luz diurna es crucial para regular nuestros ritmos circadianos y nuestros patrones de sueño", afirma el científico, advirtiendo que los ancianos urbanitas suelen sufrir una falta de claridad adecuada debido a mermas visuales o físicas. Esta deficiencia incrementa significativamente su riesgo de padecer enfermedades crónicas a largo plazo.

Los distintos niveles de luz

Para llevar a cabo el experimento, el equipo seleccionó a más de 200 voluntarios con edades comprendidas entre los 63 y los 92 años. Los individuos procedían de tres localidades europeas con diferentes variaciones estacionales de iluminación: Tartu, Bolonia y Ámsterdam. La catedrática Debra Skene celebra que los frutos obtenidos en entornos clínicos se estén replicando de forma exitosa en el exterior, adaptándose a los distintos niveles de luz natural según el país.

Tras una evaluación inicial de dos semanas, los sujetos fueron divididos en un grupo de control y otro que recibió el tratamiento. A estos últimos se les indicó que ubicaran el dispositivo a la altura de la cabeza en su estancia principal, encendiéndolo una hora después de levantarse y apagándolo cuatro horas antes de acostarse. El seguimiento, que duró tres meses y abarcó todas las estaciones del año, se monitorizó mediante un sensor de luz colgante y una pulsera de actividad para extremar el rigor de la prueba.

Los resultados demostraron que quienes contaban con mayor contacto previo con la iluminación ambiental exhibían niveles de actividad diurna más altos y una calidad de descanso superior. Asimismo, aquellos pacientes madrugadores que iniciaban la terapia antes conseguían mantener un estado de vigilia más consolidado durante el día, sufriendo menos alteraciones en sus ciclos de descanso en comparación con quienes empezaban el tratamiento más tarde.