Descubren por qué el Helicobacter pylori desata el SIBO

Un estudio liderado por la Universidad de Valencia abre nuevas vías para entender la relación entre la infección por la bacteria Helicobacter pylori y el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado (conocido habitualmente como SIBO). Esta condición digestiva se caracteriza por su gran complejidad tanto clínica como diagnóstica. La investigación revela por qué la conexión entre ambas afecciones se desarrolla de formas muy distintas en función de cada paciente, según ha informado la institución académica en un comunicado.

El H. pylori es un microorganismo estomacal que afecta aproximadamente a la mitad de la población mundial y puede ocasionar gastritis o úlceras, además de aumentar exponencialmente el riesgo de padecer cáncer epigástrico. El trabajo, publicado en la revista científica Medical Hypotheses, persigue ayudar a mejorar los tratamientos de los ciudadanos portadores de esta bacteria y con sospecha clínica de SIBO.

La investigación está dirigida por el catedrático de Nutrición y Bromatología José Miguel Soriano, en estrecha colaboración con Mar Betoret, investigadora del proyecto Food & Health Lab del que también forma parte el propio Soriano.

Sobrecrecimiento bacteriano

Y es que la relación causal entre esta bacteria y el SIBO ha sido objeto de controversia, ya que los estudios médicos existentes muestran resultados muy heterogéneos. Algunas personas desarrollan sobrecrecimiento bacteriano después de sufrir la infección estomacal, mientras que otras no lo hacen en absoluto, y las respuestas terapéuticas también varían de forma sustancial.

El documento académico propone que la clave podría radicar en el fenotipo gástrico, es decir, en las características específicas de la infección y de la respuesta del estómago de cada persona. Este enfoque permite entender por qué la infección estomacal se asocia con el SIBO tanto en pacientes jóvenes como en adultos de edad avanzada, y por qué la erradicación de la bacteria con antibióticos no siempre resuelve los síntomas digestivos a largo plazo.

Según destaca José Miguel Soriano, la edad no debe considerarse como un factor clave por sí misma, sino como un "indicador indirecto" de cambios gástricos como la atrofia o la pérdida de acidez. Estos elementos funcionales "son los verdaderos determinantes de que sobrevivan y proliferen más microorganismos", ha añadido el catedrático de la Universidad de Valencia.

Dos vías principales de actuación

El trabajo busca esclarecer con detalle cómo se relaciona este patógeno con la alteración intestinal. Para ello, el personal investigador expone dos vías principales de actuación. La primera de ellas se produce en aquellos pacientes que mantienen una producción normal de ácido gástrico, pero que presentan una infección ocasionada por cepas bacterianas que resultan mucho más virulentas.

En este escenario específico, la inflamación "podría alterar la motilidad intestinal y dificultar la eliminación natural de las bacterias del intestino delgado", tal y como destaca el estudio. Por otro lado, la segunda vía ocurre cuando la infección provoca una reducción de las células productoras de ácido y, en consecuencia, una disminución de la acidez estomacal.