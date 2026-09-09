La falta de vitamina B12 en los padres eleva el riesgo de anomalías fetales graves

Un estudio llevado a cabo por investigadores del Hospital Infantil de la Universidad de Fudan en China ha puesto de manifiesto la importancia crucial del estado nutricional de ambos progenitores en el desarrollo fetal. La investigación, que ha sido publicada en la revista médica Annals of Internal Medicine, cuantificó la relación directa entre los niveles de vitamina B12 en los padres y el folato en los glóbulos rojos con una disminución significativa en el riesgo de que el bebé desarrolle problemas de salud.

Tradicionalmente, las recomendaciones médicas previas al embarazo se han centrado casi en exclusiva en la madre, haciendo hincapié en la suplementación con ácido fólico. Sin embargo, este nuevo hallazgo científico subraya que el estado nutricional del padre en el momento de la concepción juega también un papel determinante en la prevención de graves anomalías estructurales o funcionales en el futuro recién nacido, ampliando así el enfoque clínico preventivo.

Para llegar a estas conclusiones, los científicos utilizaron los datos extraídos de la denominada Cohorte Preconcepcional de Shanghái. A lo largo del proceso, se analizaron los perfiles clínicos de 3.032 parejas que proporcionaron muestras de sangre en los cuatro meses previos a lograr la concepción. Asimismo, la investigación se amplió para incluir a 17.765 mujeres que se sometieron a pruebas analíticas durante los primeros cuatro meses de gestación.

Durante el desarrollo del trabajo de campo, los expertos midieron minuciosamente los niveles de ambas vitaminas y examinaron su correlación estadística con los casos detectados de malformaciones, tanto en nacimientos vivos como en mortinatos o en aquellos embarazos que debieron ser interrumpidos debido a anomalías fetales de extrema gravedad.

Los resultados obtenidos mostraron de manera concluyente que mantener altos niveles de vitamina B12 materna y paterna antes de producirse la concepción se asocia con una prevalencia notablemente menor de estos defectos de nacimiento. Del mismo modo, aquellas mujeres que registraron concentraciones adecuadas de folato en sus glóbulos rojos al inicio del embarazo evidenciaron una reducción sustancial en la tasa de problemas congénitos esperados.