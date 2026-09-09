Los farmacéuticos alertan sobre los suplementos nutricionales: "No son medicamentos"

El Consejo General de Colegios Farmacéuticos ha decidido dar un paso al frente para reforzar la preparación de los profesionales de oficina de farmacia en materia de nutrición y salud. El objetivo principal es mejorar el asesoramiento que se ofrece diariamente a los ciudadanos acerca de los suplementos nutricionales, promoviendo así un uso seguro y responsable de unos productos que experimentan un crecimiento constante en su demanda por parte de la población española.

Esta nueva iniciativa ha sido impulsada a través de la Vocalía Nacional de Alimentación y se ha desarrollado en estrecha colaboración con Laboratorios Cinfa. El ambicioso plan formativo incluye diversas acciones pedagógicas, la elaboración de materiales divulgativos de fácil acceso y una oferta de capacitación especializada dirigida de manera específica a los farmacéuticos, según ha informado este lunes la propia institución colegial.

La vocal nacional de Alimentación, Carmen del Campo, ha querido hacer hincapié en que este tipo de productos "no son medicamentos", a pesar de que habitualmente cuentan con diferentes alegaciones de salud en su etiquetado y publicidad. Por este motivo, la experta advierte de que pueden presentar interacciones, incompatibilidades o limitaciones con otros tratamientos, lo que hace imprescindible que los profesionales sanitarios mantengan un conocimiento rigurosamente actualizado.

Tal y como ha detallado Del Campo, la evidencia científica que respalda a estos productos en el mercado actual resulta enormemente desigual. En los expositores de las boticas conviven suplementos que están avalados por décadas de rigurosos estudios clínicos con otros artículos cuya reciente popularidad se sustenta, de forma casi exclusiva, en contenidos difundidos en redes sociales y campañas de mercadotecnia sin base médica empírica.

Diferencias normativas y prácticas

Con la meta de cimentar el conocimiento profesional y evitar la desinformación, la entidad colegial ya celebró el pasado mes de junio un seminario especializado centrado en esclarecer las diferencias normativas y prácticas entre complementos, medicamentos, productos sanitarios y alimentos de consumo convencional. Dicha sesión abordó la correcta interpretación de las alegaciones nutricionales, la prevención de duplicidades terapéuticas y la recomendación más adecuada según el perfil clínico de cada paciente.

En paralelo a estas acciones, la organización colegial ha confeccionado una serie de infografías divulgativas. Estos materiales se centran en los artículos que generan mayor interés en la farmacia comunitaria, destacando sustancias altamente demandadas como el magnesio, los ácidos grasos omega-3 o la melatonina, así como toda la gama de suplementación empleada habitualmente en el ámbito del rendimiento deportivo.

Además, la institución ha adelantado que próximamente pondrá en marcha la primera edición del curso Complementos alimenticios, que se extenderá desde el 26 de octubre de 2026 hasta el 1 de marzo de 2027.