Los signos de alarma de un cuadro respiratorio crónico que obligan a ir al neumólogo

La doctora Belén Montero Fole, neumóloga del Hospital Universitario Hospiten Bellevue y Hospiten Tamaragua de Tenerife, ha recomendado a la población consultar con un especialista en caso de sufrir este problema respiratorio de forma continuada durante más de dos meses. En concreto, la experta advierte de que se debe buscar asesoramiento profesional cuando el cuadro clínico "dificulta la realización de tareas cotidianas".

La especialista ha explicado que esta afección puede entenderse como una patología propia y no como un síntoma de otras, por lo que en muchas ocasiones llega a requerir un tratamiento médico específico y pautado. En la práctica clínica, esta molestia se clasifica desde la fase aguda hasta la crónica en función de su duración en el tiempo, considerando que el periodo de transición o subagudo suele oscilar habitualmente entre las tres y las ocho semanas de evolución.

Los datos epidemiológicos reflejan que la variante crónica afecta aproximadamente a entre el 5 y el 10 por ciento de la población adulta mundial, convirtiéndose así en uno de los principales motivos de asistencia en las consultas y en los servicios de neumología. A la hora de abordar su manejo diagnóstico, Montero Fole ha destacado que el facultativo debe evaluar exhaustivamente la medicación habitual que ya toma el paciente, así como descartar otras patologías que puedan derivar o desencadenar esta enfermedad. Entre los cuadros clínicos subyacentes más habituales se encuentran el síndrome de secreción de las vías respiratorias altas, el asma bronquial, la bronquitis eosinofílica o el conocido reflujo gastroesofágico.

El temor más común

Uno de los aspectos más relevantes que generan ansiedad en las consultas es el temor a padecer una patología oncológica. Así, tras exponer que gran parte de las personas que acuden al médico por este motivo lo hacen con el miedo de que sea una señal de cáncer de pulmón, la especialista tranquiliza afirmando que menos del 2% tiene finalmente un diagnóstico positivo para la enfermedad. La neumóloga ha señalado de forma tajante que "la inmensa mayoría de los casos se explica por causas mucho más frecuentes y tratables". No obstante, sí ha sostenido que en el momento preciso de recibir el diagnóstico de este tipo de tumores, entre el 65 y el 70% de los pacientes sí presentan este cuadro respiratorio de forma asociada.

De cualquier forma, las autoridades sanitarias y los expertos insisten en la importancia de acudir a un profesional si el cuadro respiratorio está acompañado de lo que se conocen como signos de alarma. Estos incluyen la expectoración con presencia de sangre, una pérdida de peso injustificada, episodios de fiebre persistente o una evidente dificultad para respirar de forma normal. En esos casos, es estrictamente necesario acudir al médico "en cuanto surgen estos síntomas", ha puesto de manifiesto la neumóloga.