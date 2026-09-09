Cómo preparar tus defensas para sobrevivir a la vuelta a la rutina

Septiembre marca para muchos el final definitivo del verano y la vuelta a una rutina que llega acompañada de madrugones, nuevos horarios, reuniones y, en muchos casos, la recuperación de la actividad física. Un cambio brusco de hábitos que puede pasar factura al organismo y que coincide, además, con la reaparición de catarros y virus gastrointestinales.

Aunque las temperaturas todavía sean agradables, la vuelta a los espacios cerrados, el estrés y las alteraciones del sueño pueden influir en el funcionamiento del sistema inmunitario. Por eso, recuperar unos hábitos saludables se convierte en una de las claves para afrontar el cambio de estación con las defensas preparadas.

Para funcionar correctamente, el sistema inmunitario necesita un aporte adecuado de vitaminas y minerales. Entre los nutrientes que desempeñan un papel destacado se encuentran las vitaminas A, B6, B12, C, D y E, así como minerales como el cobre, el hierro, el magnesio, el selenio y el zinc.

La alimentación también puede ayudar a combatir el estrés oxidativo, uno de los procesos que afectan a las células del organismo. Una dieta equilibrada, variada y rica en alimentos frescos resulta, por tanto, fundamental para mantener en buen estado las funciones de defensa. Pero no todo depende de las vitaminas. El intestino desempeña también un papel esencial en el sistema inmunitario.

El intestino, una pieza clave

Cerca del 70% de las células inmunitarias residen en el intestino, por lo que cuidar la microbiota se ha convertido en otro de los pilares para reforzar las defensas. El equilibrio de la flora intestinal puede verse alterado durante el verano por los cambios de horarios, los viajes y una alimentación diferente, con posibles excesos.

En este sentido, los probióticos, presentes en alimentos como el yogur, el kéfir o la kombucha, y los prebióticos, que podemos encontrar en productos como el ajo, la cebolla o las alcachofas, ayudan a mantener una microbiota equilibrada y una barrera intestinal fuerte.

Después de un periodo de cambios en la alimentación y las rutinas, algunos especialistas también recomiendan recurrir a simbióticos, que combinan probióticos y prebióticos. Entre las opciones disponibles se encuentra Simbioline Megaflora de MundoNatural, formulado para favorecer el equilibrio de la microbiota y la implantación de bacterias beneficiosas.