Un fármaco experimental logra revertir la esclerosis sistémica

Un equipo de investigadores de la Universidad de Ciencias de la Salud Cedars-Sinai de Estados Unidos ha utilizado con éxito un fármaco en fase de investigación para revertir los efectos de la esclerosis sistémica, una enfermedad autoinmune. Los hallazgos del estudio han sido publicados en la revista científica JCI Insight.

La esclerosis sistémica, patología también conocida habitualmente como esclerodermia, es una enfermedad crónica y potencialmente mortal que se caracteriza por dejar profundas cicatrices tanto en la piel como en órganos vitales internos, tales como los pulmones y el corazón. En la actualidad, la ciencia médica desconoce las causas exactas que desencadenan esta afección, que golpea a unas 100.000 personas solamente en territorio estadounidense. Por consiguiente, los tratamientos médicos existentes son de carácter paliativo, dirigidos de forma exclusiva a aliviar los síntomas sin lograr atajar la raíz del problema biológico.

Eduardo Marbán, director ejecutivo del Instituto del Corazón Smidt en el centro hospitalario y autor principal del trabajo, ha querido destacar la gran magnitud de este avance científico. "Este nuevo fármaco bloquea la vía básica del sistema inmunitario que impulsa la esclerosis sistémica, lo que lo convierte en una posible terapia futura", ha afirmado el doctor.

Los resultados

Durante la fase experimental, el equipo médico probó este fármaco, denominado clínicamente como TY1, en diversas células inmunitarias que habían sido extraídas de pacientes diagnosticados con la dolencia. Los resultados demostraron que el compuesto lograba reducir la inflamación y el daño en el ADN de dichas células. Posteriormente, al administrar el tratamiento a ratones de laboratorio con una patología que imita a la perfección la esclerosis sistémica humana, los científicos observaron una mejoría en la función cardíaca y en la actividad física de los roedores, unida a una drástica reducción en la formación de cicatrices en sus órganos.

El compuesto TY1 es, en esencia, una versión sintética de un tipo de ácido ribonucleico (ARN) no codificante, una molécula que resulta fundamental a la hora de regular los procesos celulares. Resulta llamativo que este medicamento había sido empleado el año pasado para tratar de reducir el daño tisular en experimentos sobre infartos. "Decidimos probar TY1 en la esclerosis sistémica porque la ciencia que explica cómo funciona el fármaco tiene sentido y también porque es una enfermedad devastadora", ha detallado Ahmed Ibrahim, profesor asociado de Cardiología y coinvestigador del proyecto.