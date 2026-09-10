Asma y cerebro: cómo la inflamación daña la red neuronal

Un estudio reciente liderado por investigadores del Centro de Investigación Biomédica NIHR de Bristol y la Universidad City St George de Londres ha puesto de manifiesto que la inflamación subyacente provocada por el asma crónica podría extender sus efectos negativos a otros órganos del cuerpo humano, más allá de los pulmones.

Los resultados de este trabajo científico han sido presentados por el doctor George Nava, profesor clínico académico en la Unidad Respiratoria Académica de Bristol, durante el desarrollo del Congreso de la Sociedad Respiratoria Europea celebrado en Barcelona. En esta cita se ha subrayado que, si bien investigaciones anteriores habían esbozado una posible asociación entre esta dolencia respiratoria y ciertas variaciones neurológicas, hasta ahora se desconocía si dichos cambios anatómicos eran más pronunciados en aquellas personas que padecen la fase más aguda del trastorno.

El asma grave tipo 2 se origina por una respuesta inmunitaria hiperactiva, la cual desencadena una inflamación persistente, crisis respiratorias frecuentes y una notable dificultad para tomar aire. Numerosos pacientes diagnosticados requieren la administración de múltiples fármacos y, aun así, su control sigue siendo un desafío médico a pesar de la terapia intensiva.

Diferencias en la estructura cerebral

Al respecto, el doctor George Nava ha señalado la importancia de ampliar el foco de estudio: "Generalmente se piensa que el asma es una enfermedad de los pulmones, pero cada vez hay más evidencia que sugiere que sus efectos pueden extenderse mucho más allá de las vías respiratorias. Queríamos investigar si las personas con asma grave de tipo 2 presentan mayores diferencias en la estructura cerebral en comparación con aquellas cuyo asma está bien controlada".

Para poder investigar a fondo este fenómeno clínico, los especialistas reclutaron a un grupo formado por cincuenta individuos diagnosticados con asma severa y compararon sus datos con los de veinticinco sujetos que presentaban una variante leve o moderada de la misma patología, pero con un buen control médico. Todos los participantes del ensayo se sometieron a una resonancia magnética mediante el uso de una técnica de vanguardia denominada imagen de cuasi-difusión. Este método tecnológico permite a los facultativos visualizar con enorme precisión la estructura microscópica de las vías de la sustancia blanca en el encéfalo.

Los autores de la investigación detectaron alteraciones evidentes tanto en el tamaño de regiones neurológicas específicas como en la propia organización de la red de sustancia blanca, encargada de la emisión de señales entre las diferentes áreas encefálicas. En concreto, las personas afectadas por la variante severa exhibían una red mucho menos organizada que aquellas con un cuadro leve. Asimismo, el equipo científico identificó diferencias anatómicas en el tamaño de estructuras fundamentales como el hipocampo y en diversas regiones de los lóbulos temporales.

Sobre estos hallazgos, el experto médico aclara: "Encontramos diferencias medibles en la estructura cerebral de las personas con asma grave de tipo 2. En todos los participantes, los niveles más altos de inflamación de tipo 2 se asociaron con mayores diferencias en la sustancia blanca cerebral". Añade que, aunque todavía no se puede probar una causalidad directa, este vínculo merece una investigación mucho más profunda por parte de la comunidad internacional.