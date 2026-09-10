Estragos del alcohol y el juego: disparan el riesgo de suicidio entre los más jóvenes

El consumo de alcohol y la ludopatía están estrechamente relacionados con el deterioro de la salud mental y las conductas suicidas. El riesgo de muerte por suicidio entre las personas que consumen alcohol es diez veces superior al de la población general, según datos de la Organización Mundial de la Salud (**OMS**) presentados en España con motivo del Día Mundial de la Prevención del Suicidio.

La cifra pone de manifiesto el impacto que puede tener el abuso de esta sustancia sobre la salud mental. Según los mismos datos, el 18% de los suicidios registrados en el mundo son atribuibles al consumo de alcohol. Así lo ha expuesto el director de La Barandilla, José Manuel Dolader, durante la jornada 'Juego, alcohol y suicidio', en la que han participado psicólogos, psiquiatras y expertos en el tratamiento de las adicciones.

Los especialistas han advertido de que el alcohol puede agravar problemas psicológicos previos y favorecer comportamientos impulsivos. La prevención, han señalado, pasa también por detectar a tiempo los problemas de consumo y facilitar el acceso a ayuda profesional.

En el caso del juego patológico, la situación tampoco resulta menos preocupante. La psicóloga Junibel Lancho, coordinadora del Teléfono Contra el Suicidio, ha señalado que el 20% de las personas con ludopatía intenta suicidarse en algún momento de su vida, una circunstancia que sitúa el juego problemático como un importante problema de salud pública.

Cuatrocientos mil jugadores patológicos en España

En España se estima que unas 400.000 personas presentan problemas de juego patológico. La amplia disponibilidad de apuestas y juegos de azar, tanto en establecimientos físicos como a través de internet, ha aumentado la preocupación de los expertos, especialmente por su impacto entre los más jóvenes.

El país cuenta con más de 101.300 máquinas tragaperras, además de casinos, bingos, salones de juego y una extensa oferta de juego online con dinero. A esta oferta se suman las distintas modalidades de loterías y otros juegos que forman parte de los hábitos de ocio de millones de personas.

El vicepresidente de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (Fejar),*José Alberto Ortega, ha alertado de un "fuerte repunte" de personas jóvenes con adicción a los juegos de azar y ha señalado el formato online como uno de los principales agravantes.

Ortega conoce de primera mano las consecuencias de esta adicción. Ha explicado que comenzó a jugar a los 15 años y permaneció durante mucho tiempo atrapado por el juego antes de conseguir recuperarse. Según su experiencia, quienes desarrollan ludopatía pueden acabar sumidos en un vacío en el que "el juego es su única vida".

Las pérdidas económicas, el deterioro de las relaciones personales y la ruptura de los vínculos familiares pueden agravar ese aislamiento y favorecer la aparición de pensamientos suicidas. Ortega también ha apuntado al confinamiento provocado por la pandemia de covid-19 como un momento que impulsó el crecimiento del juego online, al facilitar todavía más el acceso a estas plataformas desde casa.

Los suicidios entre menores de 20 años aumentan

La evolución entre los más jóvenes constituye otro de los principales motivos de preocupación. Según el último informe de Aldeas Infantiles SOS, correspondiente a 2024, 90 menores de 20 años murieron por suicidio en España, frente a los 76 registrados un año antes.

El dato contrasta con la evolución del conjunto de la población. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2025 se registraron 3.808 muertes por suicidio, frente a las 3.953 de 2024 y las 4.116 de 2023, lo que supone tres años consecutivos de descenso.

Aldeas Infantiles SOS reclama más recursos y una mayor apuesta por la educación emocional para abordar un problema que considera de salud pública. La organización defiende una respuesta coordinada entre familias, centros educativos, instituciones y medios de comunicación.

Precisamente, el periodista y director de documentales sociales Miguel Ángel Tobías ha subrayado la responsabilidad de los medios a la hora de abordar las adicciones y el suicidio. "Los medios de comunicación no deben normalizar hábitos que conducen a adicciones y, por ende, a problemas de salud mental", ha señalado.

Tobías también ha destacado la importancia del entorno de las personas que atraviesan una situación de este tipo. "Cuando alguien tiene un problema, su entorno va a ser quien le pueda sacar adelante. La gente tiene que estar acompañada y sentirse amada", ha afirmado.

Los participantes han coincidido en la importancia de pedir ayuda ante una adicción y de no afrontar en soledad los problemas de salud mental. La detección temprana, el acompañamiento del entorno y el acceso a profesionales especializados son elementos fundamentales para evitar que el consumo de sustancias o el juego terminen agravando una situación de vulnerabilidad.