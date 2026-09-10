La miopía infantil se triplica de los 8 a los 12 años

Un reciente estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) ha arrojado cifras preocupantes sobre la salud visual de los más jóvenes. Según las conclusiones de este trabajo, la miopía infantil ha experimentado un crecimiento notable, llegando casi a triplicarse en la franja de edad comprendida entre los ocho y los doce años. En concreto, la prevalencia de esta afección pasa de un 12,3% en los primeros años analizados a un 28,7% cuando los menores alcanzan la preadolescencia, lo que supone un incremento sostenido de 0,29 dioptrías por cada año transcurrido.

Este exhaustivo análisis ha sido liderado por el grupo de investigación Visión, Optometría y Salud, perteneciente a la Facultad de Óptica y Optometría de Terrassa. El documento destaca no solo la evolución clínica del defecto refractivo, sino también la enorme influencia que ejerce el nivel socioeconómico familiar en el desarrollo de la condición. Los recursos del hogar y los hábitos asociados a este estatus parecen jugar un papel determinante en el deterioro de la vista de los menores, un aspecto que los expertos instan a vigilar de cerca en las políticas de bienestar y salud pública.

Los datos de la investigación se enmarcan dentro del proyecto Cohorte Infantil de Salud Visual de Terrassa, una iniciativa que ha revelado estadísticas longitudinales inéditas en lo que respecta a la población del sur de Europa. En la actualidad, este censo cuenta con una base de datos que incluye a más de 2.500 participantes residentes en esta localidad barcelonesa, permitiendo a los científicos mantener una mirada constante y rigurosa sobre la población infantil durante un periodo vital que resulta ser sumamente crítico.

El seguimiento detalla que los menores experimentan un cambio anatómico progresivo con una clara tendencia hacia el desarrollo de problemas de visión en la lejanía. Si entre los ocho y los nueve años la anomalía afecta al 12,3% de los evaluados, al cabo de doce meses la cifra ya escala hasta el 17,1%. Tras tres años de revisiones periódicas, el porcentaje roza el 30%. Asimismo, la investigación ha constatado la existencia de grupos poblacionales especialmente vulnerables. Las niñas constituyen un grupo de alto riesgo debido a que sufren una progresión mucho más rápida del crecimiento ocular en comparación con sus homólogos masculinos. Igualmente, los menores de etnia no caucásica muestran desde los ocho años una mayor longitud axial del ojo de partida.

Ante esta situación, la comunidad académica lanza un claro mensaje enfocado a la prevención. La investigadora Laura Guisasola ha detallado que "es posible anticiparse a la aparición de la miopía antes de que esta se refleje en las dioptrías de los niños". Según explica la especialista de la institución catalana, el alargamiento del globo ocular, que es medible de forma totalmente objetiva, se produce mucho antes de que la falta de agudeza sea detectable en la graduación rutinaria.

De este modo, el equipo responsable del estudio ha logrado identificar una serie de variables fundamentales para poder actuar a tiempo. Entre ellas, destaca una combinación de hipermetropía baja a los ocho años de edad, siempre por debajo de las 0,75 dioptrías, que va unida a una mayor longitud axial del ojo y a determinadas proporciones biométricas que deben alertar de forma temprana a los profesionales oftalmológicos para frenar el avance de la patología.