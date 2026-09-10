La regla 20-20-20 de los oftalmólogos para combatir el cansancio ocular en el trabajo

El oftalmólogo y cofundador de Clínica Baviera, Fernando Llovet, ha aconsejado aplicar durante la jornada laboral la denominada regla 20-20-20. Este método consiste en que, cada veinte minutos, el trabajador debe apartar la mirada del ordenador o dispositivo electrónico durante un periodo de veinte segundos. Durante ese breve lapso, se debe fijar la vista en un punto situado a unos seis metros de distancia, con el objetivo de reducir el cansancio ocular que habitualmente desencadena la sobreexposición a los monitores.

"Después de varias semanas con un uso de pantallas más relajado, muchas personas notan que sus ojos se resienten antes de lo habitual al retomar la actividad laboral", ha explicado el especialista. Según Llovet, esta molestia es una clara señal de que resulta conveniente reintroducir el uso de dispositivos siguiendo unas pautas adecuadas de salud ocular, y ha matizado que esta sintomatología no implica "necesariamente un problema grave".

Junto a esta técnica de pausas breves, el experto ha recomendado descansar la vista al menos entre cinco y diez minutos por cada hora y media o dos horas de dedicación continuada. Asimismo, resulta vital revisar la postura y la ubicación de los equipos de trabajo. Según ha precisado el facultativo, lo óptimo es situar el ordenador a unos 50 centímetros de distancia y en un ángulo de 45 grados respecto a la posición de los ojos. En el caso de los teléfonos móviles, la separación adecuada se sitúa en los 30 centímetros, mientras que para las tabletas electrónicas asciende a 40.

La importancia de parpadear

Por otro lado, Llovet ha destacado la importancia de parpadear con frecuencia para prevenir la sequedad, un inconveniente muy común en entornos de oficina. En situaciones donde ya exista un cuadro de ojo seco, el uso de lágrimas artificiales se presenta como una alternativa muy útil. A su vez, ha señalado que, siempre que sea posible, se debe trabajar y leer aprovechando la luz natural. Si las instalaciones no lo permiten, lo más aconsejable es mantener una iluminación cenital y luces indirectas sobre la zona de escritorio, evitando siempre los reflejos o la iluminación fluorescente directa sobre la pantalla.

Como complemento a estas directrices, el médico ha sugerido aumentar el tamaño de la letra en los diferentes aparatos tecnológicos para reducir el esfuerzo de enfoque constante. Entre otras medidas que escapan al ámbito tecnológico, ha instado a la población a dormir lo suficiente y a aprender a gestionar el estrés. Ambos factores ejercen una influencia directa en el bienestar visual, al igual que el acondicionamiento del espacio de trabajo en términos de temperatura, humedad y correcta ventilación.

En caso de que aparezcan molestias persistentes, tales como visión borrosa, sequedad severa o dolores de cabeza de forma recurrente, el oftalmólogo ha hecho un llamamiento a no normalizar estos síntomas y a consultar con un especialista para determinar su verdadero origen. Además, ha recordado que el último estudio elaborado por su clínica recoge que más de la mitad de los españoles sufre fatiga visual tras utilizar dispositivos electrónicos. Esta cifra se dispara hasta el 64% entre aquellos ciudadanos que pasan más de seis horas diarias frente a un monitor de lunes a viernes.