Nuevo hito científico español: una plataforma que multiplica la respuesta inmunitaria

Un equipo de investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), adscritos al Instituto de Biología Molecular (IUBM-UAM) en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO), ha logrado un avance significativo en el campo de la inmunología. Los científicos han desarrollado una plataforma basada en nanovesículas sintéticas, inspiradas en las vesículas extracelulares naturales, con el objetivo principal de mejorar la presentación de antígenos vacunales en el organismo.

El trabajo, que ha sido publicado recientemente en la revista científica Journal of Controlled Release, responde al desafío clínico de diseñar estrategias capaces de incrementar la eficacia de las inmunizaciones frente a enfermedades infecciosas para las que todavía no existen soluciones definitivas. El grupo de investigación, liderado por la doctora María Yáñez-Mó, ha destacado que esta tecnología muestra una elevada capacidad para potenciar la respuesta inmunitaria frente a patógenos tanto complejos como de carácter emergente.

La interacción con las células

La arquitectura de esta nueva plataforma se basa en el uso de vesículas extracelulares miméticas que están decoradas con CD9-LEL, una región específica de la proteína CD9. La función de este componente es favorecer de manera directa la interacción con las células del sistema inmunitario del paciente. En la práctica, estas nanovesículas actúan como vehículos de transporte altamente eficientes para presentar los antígenos y aumentar notablemente su inmunogenicidad.

La aplicación práctica de esta investigación ya ha arrojado resultados muy prometedores durante la fase de pruebas. En concreto, la tecnología ha funcionado de manera óptima en modelos de leishmaniasis y SARS-CoV-2. Durante los ensayos, las nanovesículas fueron captadas de forma sumamente eficaz por los macrófagos, que son las células clave en el procesamiento y la presentación de los antígenos, induciendo así respuestas inmunitarias específicas y robustas.

Además de su eficacia, los investigadores comprobaron que la combinación de esta plataforma con adyuvantes convencionales permite modular el tipo de respuesta generada en el organismo. Dependiendo de la formulación empleada, las vesículas pueden favorecer perfiles inmunitarios de tipo Th1 o Th2, una característica fundamental para adaptar los tratamientos a distintos tipos de patógenos.