Dormir con luz altera la estructura del corazón y eleva el riesgo de sufrir fallos cardíacos

La exposición a la iluminación artificial durante las horas de descanso nocturno está directamente relacionada con modificaciones importantes y potencialmente peligrosas tanto en la morfología como en el funcionamiento del músculo cardíaco. Así lo revela una exhaustiva investigación llevada a cabo por especialistas de la Universidad de Tulane, institución académica situada en Nueva Orleans, Estados Unidos, que ha analizado los datos médicos de más de once mil personas.

Hasta el momento, diversos análisis de carácter observacional ya habían advertido sobre la existencia de un vínculo entre la presencia de iluminación ambiental por la noche y un mayor índice de enfermedad cardiovascular. Sin embargo, la comunidad médica disponía de escasa información acerca de los cambios estructurales específicos que este factor externo provocaba en el interior del organismo.

El responsable de este nuevo trabajo, el profesor Lu Qi, cuyos resultados han sido publicados recientemente en la prestigiosa revista médica European Heart Journal, ha explicado los motivos del ensayo. "Realizamos esta investigación para averiguar qué le sucede al corazón con el tiempo cuando las personas se exponen a demasiada iluminación durante la noche", ha señalado el científico.

Para lograr extraer conclusiones sólidas, el equipo investigador recurrió a una muestra de 11.071 individuos procedentes de la base de datos británica UK Biobank. Todos los participantes en el ensayo clínico portaron un sensor especial en su muñeca a lo largo de siete días consecutivos con el fin de cuantificar con precisión los niveles de exposición lumínica. Tres años después de estas mediciones, los pacientes fueron sometidos a una resonancia magnética para evaluar al detalle el estado de sus cavidades cardíacas.

Los expertos establecieron una comparativa entre aquellos sujetos que soportaban más de tres lux durante sus horas de sueño y los que dormían en la más absoluta oscuridad. Los datos demostraron que el primer grupo presentaba un engrosamiento de la pared del ventrículo izquierdo, una anomalía que termina por reducir drásticamente el espacio disponible en el interior de dicha cavidad.

Asimismo, los médicos detectaron claros indicios de una merma en la capacidad de contracción durante cada latido, lo que constituye un síntoma precoz de disfunción cardíaca. Las alteraciones anatómicas no se limitaron únicamente a esa zona, ya que el estudio también documentó anomalías en los ventrículos derechos y en las aurículas izquierdas de los individuos analizados.

El profesor Qi subraya la relevancia de estas averiguaciones médicas. "Este es el primer estudio de este tipo y demuestra que la exposición a niveles más altos de luz durante la noche está relacionada con la remodelación cardíaca. En este proceso, la estructura y la función del corazón cambian, y solemos observarlo como respuesta al estrés crónico o a una lesión", advierte el especialista. El facultativo recuerda que, si bien se trata de un mecanismo de adaptación del cuerpo humano ante el estrés, a largo plazo termina por debilitar la víscera y "puede provocar insuficiencia".

A la luz de estas evidencias científicas, la contaminación lumínica se consolida como un nuevo e importante factor de riesgo a la hora de padecer dolencias de tipo coronario. Por ello, los autores del informe apelan a la responsabilidad de los profesionales sanitarios y de los dirigentes públicos para que contemplen la reducción de esta exposición nocturna como una estrategia fundamental de salud pública preventiva.