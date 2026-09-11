Identifican las células madre de tendones y ligamentos para tratar la estenosis lumbar

Investigadores de Weill Cornell Medicine y del Hospital for Special Surgery en Estados Unidos han logrado un hito médico al descubrir las células madre no especializadas que dan origen a los tendones y ligamentos del cuerpo humano. Estos tejidos, fundamentales para conectar músculos y huesos, dependen de esta población celular para su desarrollo. El estudio ha revelado además que, cuando estas células se vuelven hiperactivas en la zona baja de la espalda, son las principales responsables de la estenosis espinal lumbar.

El hallazgo, que ha sido publicado en la revista Cell, abre la puerta a nuevas opciones terapéuticas para los pacientes que sufren esta dolencia. Los científicos sugieren que terapias dirigidas específicamente a estas células podrían sustituir a los tratamientos actuales, utilizando para ello una clase de fármacos recetados contra la hipertensión arterial que ya están disponibles en el mercado.

La estenosis espinal lumbar es una afección que merma gravemente la calidad de vida y que afecta a unos 103 millones de personas en todo el mundo. Se caracteriza por el agrandamiento anormal de los ligamentos, lo que acaba estrechando el canal espinal y comprimiendo los nervios. Esto provoca en el paciente cuadros de dolor agudo, entumecimiento constante y dificultades severas para caminar.

Tal y como ha explicado el doctor Matthew Greenblatt, profesor asociado de patología en Weill Cornell y coautor del trabajo, investigaciones previas habían propuesto diversas candidatas, pero ninguna había demostrado definitivamente que "una sola población celular pudiera autorrenovarse y generar todo el espectro de tipos de células de tendones y ligamentos".

Alternativas a las intervenciones quirúrgicas

Tras aislar estas esquivas células madre, el equipo exploró su potencial para cubrir una necesidad clínica urgente: encontrar alternativas a las intervenciones quirúrgicas invasivas para la estenosis. El doctor Sravisht Iyer, cirujano de columna y coautor del estudio, ha señalado que este descubrimiento permite abordar la enfermedad de forma mecanicista, en lugar de "simplemente esperar a que la condición del paciente empeore y requiera cirugía para aliviar la compresión nerviosa".

La investigación requirió el análisis de miles de células individuales para identificar aquellas con capacidad de autorrenovación. Los científicos localizaron este reservorio celular en un nicho anatómico dentro del propio tejido, confirmando su presencia en el ligamento de la rótula y el tendón de Aquiles. Por tanto, concluyen que se trata de la célula madre universal para este tipo de tejidos en todo el organismo.