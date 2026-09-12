Cómo combatir la migraña: sueño regular, dieta mediterránea y ejercicio físico

Con motivo del Día Mundial de la enfermedad, los especialistas de la red hospitalaria Vithas en Andalucía han elaborado una serie de pautas para reducir el impacto de esta patología. Entre las principales recomendaciones, destaca mantener hábitos de vida saludables para complementar el tratamiento farmacológico y reducir así tanto la intensidad como la frecuencia de los episodios de dolor.

La doctora Ana Jimeno, neuróloga de Vithas Granada, asegura que un pilar fundamental es la nutrición. "Un patrón de estilo mediterráneo, con abundancia de vegetales, legumbres, frutos secos y pescado azul, entre otros" es un excelente punto de partida, afirma la especialista. Asimismo, insiste en la necesidad de tener rutinas de descanso estables y realizar actividad deportiva frecuente.

Esta dolencia es una enfermedad neurológica crónica que trasciende el concepto de dolor de cabeza común. El doctor José Antonio Reyes, de Vithas Xanit Internacional, detalla que "se caracteriza por episodios de dolor intenso que pueden ir acompañados de náuseas, sensibilidad a la luz y al ruido". Estas manifestaciones provocan una gran limitación para el desarrollo de las tareas diarias de los pacientes.

Los desencadenantes más habituales

El jefe del Servicio de Neurología del Hospital Vithas Málaga, el doctor Pedro Serrano, recuerda que existe una predisposición genética en esta patología, pero las crisis suelen activarse por estímulos concretos. Según estos expertos, el estrés diario, los cambios bruscos de rutina, la deshidratación o el consumo de alcohol y cafeína figuran entre los desencadenantes más habituales.

La repercusión de la patología llega de lleno al entorno profesional. Por ello, el diagnóstico precoz y la individualización de la terapia resultan vitales para evitar la cronificación. Los médicos abogan por adaptar los espacios laborales y ofrecer soluciones a medida que mejoren el bienestar de los afectados.

La doctora Pilar Cabrera, ginecóloga y directora médica de Vithas Almería, apunta a las fluctuaciones hormonales como responsables directas de esta mayor prevalencia. Etapas como el embarazo, el posparto o la menopausia son periodos críticos que pueden alterar el curso de las crisis.