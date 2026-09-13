Así ayuda el complejo de la harina de algarroba a los pacientes con enfermedades metabólicas

La investigadora del Foro Teófilo Hernando Jara Pérez ha puesto de relieve los efectos positivos que el consumo de harina de algarroba puede tener en pacientes que padecen prediabetes y diabetes. Así lo ha manifestado durante su intervención en el Simposio Jóvenes Investigadores, un evento científico celebrado recientemente en la Real Academia Nacional de Medicina de España.

Según ha detallado la experta, esta harina destaca por ser "muy rica en fibra y polifenoles". Además, presenta la particularidad de que ambos componentes se encuentran unidos entre sí mediante diversos enlaces químicos. Esta característica genera lo que los científicos denominan un complejo fibra-polifenol, el cual resulta especialmente interesante para la salud metabólica y, de forma particular, para aquellas personas en situación de prediabetes y diabetes.

La algarroba es el fruto del algarrobo y está compuesta por una vaina que recubre las semillas. Históricamente, la industria alimentaria ha utilizado estas semillas para extraer un aditivo conocido como goma garrofín, muy apreciado por sus propiedades espesantes. Sin embargo, la vaina se suele desechar en la mayoría de los procesos industriales, a pesar de constituir "una fuente extraordinaria de fibra y polifenoles", tal y como ha recordado la investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

La microbiota

En este sentido, Pérez ha lamentado que el conocimiento popular limite los beneficios de la fibra al tránsito intestinal. "La sociedad no sabe que esta parte de los alimentos vegetales que no llegamos a absorber tiene interacciones con nuestra microbiota", ha señalado, añadiendo que también se desconoce su relevancia a la hora de lograr la reducción del riesgo de diversas enfermedades crónicas.

Por otro lado, los polifenoles, que se hallan presentes de forma natural en todos los alimentos de origen vegetal, aportan múltiples ventajas al organismo. Entre ellas, la investigadora del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición ha destacado la modulación de la flora intestinal y la reducción de la inflamación sistémica. Gracias a estas propiedades, poseen efectos muy beneficiosos frente al riesgo cardiovascular y la diabetes de tipo 2.

Para respaldar estas afirmaciones, la científica ha repasado diversos estudios realizados hasta la fecha. En concreto, ha citado un ensayo en ratas diabéticas dirigido por las doctoras Sonia Ramos y María Ángeles Martín, en el que se demostró que la suplementación en la dieta con una mezcla de cacao puro y harina de algarroba lograba mejorar de manera significativa el metabolismo de la glucosa, las alteraciones cardíacas y las funciones de la microbiota intestinal de los animales.