Un estudio revela que dormir con luz aumenta el grosor del ventrículo izquierdo

La exposición a la iluminación ambiental durante las horas de descanso está estrechamente relacionada con alteraciones significativas y potencialmente perjudiciales en la fisionomía y la operatividad del corazón. Así lo ha determinado una investigación llevada a cabo por la Universidad de Tulane, situada en Nueva Orleans (Estados Unidos), que ha analizado a una muestra compuesta por más de 11.000 individuos para llegar a estas relevantes conclusiones.

Hasta la fecha, diversos análisis observacionales ya habían sugerido que permanecer en entornos iluminados durante la noche conllevaba un incremento del riesgo de sufrir alguna patología cardiovascular. Sin embargo, apenas existía información concluyente acerca de las modificaciones físicas y de rendimiento que se desencadenaban en el sistema circulatorio a consecuencia de este factor externo.

"Realizamos esta investigación para averiguar qué le sucede al sistema cardiovascular con el tiempo cuando las personas se exponen a demasiada claridad durante su descanso", ha señalado el profesor Lu Qi, principal artífice del análisis publicado recientemente en la revista académica European Heart Journal.

Para llevar a cabo este minucioso trabajo, los científicos seleccionaron a un total de 11.071 sujetos pertenecientes a la base de datos del UK Biobank. Cada uno de los participantes fue equipado con un sensor de medición lumínica en la muñeca, dispositivo que llevaron ininterrumpidamente a lo largo de siete jornadas para cuantificar de manera exacta la cantidad de resplandor recibida. Transcurridos tres años desde esta primera fase, los voluntarios se sometieron a una resonancia magnética cardíaca destinada a escrutar en detalle la morfología de sus cavidades.

Las pruebas

Durante la fase de resultados, el equipo médico contrastó el estado de aquellos individuos sometidos a índices superiores a los tres lux frente a quienes descansaron en la penumbra. Las pruebas evidenciaron que la cohorte con mayor nivel de iluminación experimentaba un claro engrosamiento de la pared del ventrículo izquierdo, un fenómeno que reduce el volumen interno de la cavidad.

Asimismo, los facultativos detectaron síntomas evidentes de una merma en la destreza del tejido muscular para encogerse adecuadamente durante cada latido, un hallazgo que supone una señal prematura de disfunción coronaria.