Descubren el ejercicio ligero que segrega serotonina y activa las zonas clave del cerebro

Científicos de la Universidad de Tsukuba han desmontado el mito de que para obtener beneficios físicos y mentales es necesario someterse a largas sesiones de entrenamiento. Un reciente estudio demuestra que un corto periodo de actividad física con un nivel de exigencia mínimo es suficiente para activar zonas clave del cerebro, mejorando la capacidad para tomar decisiones y disparando los niveles de bienestar al instante.

Para llevar a cabo la investigación, los expertos utilizaron una cinta de correr que permitía controlar con precisión la intensidad del esfuerzo. Además, emplearon la técnica de espectroscopia funcional de infrarrojo cercano (fNIRS) con el objetivo de medir la actividad de la corteza prefrontal. Los participantes se sometieron a sesiones a un ritmo cercano al de caminar, concretamente entre 3 y 6 km/h. De media, los hombres registraron una velocidad de 5,46 km/h y las mujeres de 3,86 km/h.

A pesar de tratarse de velocidades perfectamente asumibles dando un paseo, el aspecto fundamental del experimento residía en que los voluntarios debían mantener el gesto técnico y la postura propios de la carrera. Para ello, ejecutaron zancadas cortas pero con un compás rítmico. Esta cadencia cómoda representa una intensidad de ejercicio muy ligera, equivalente a aproximadamente el 35% del consumo máximo de oxígeno.

Los resultados

Tras la breve prueba, los sujetos mostraron un menor tiempo de interferencia en el test de Stroop, un método utilizado para evaluar la función ejecutiva, y reportaron un estado de ánimo más positivo. Asimismo, se observó un aumento de la actividad en las regiones prefrontales asociadas con la regulación emocional, con especial incidencia en las cortezas prefrontal dorsolateral y frontopolar izquierdas.

Estas áreas específicas conforman los centros de mando del organismo encargados de gestionar la atención, fomentar la flexibilidad mental, facilitar la resolución de conflictos y ejercer el control sobre las emociones frente a situaciones de estrés.

Uno de los hallazgos más llamativos para los investigadores fue la relación directa entre la aceleración vertical de la cabeza y la sensación de bienestar. Descubrieron que a mayor oscilación rítmica durante el trote, mayor era el nivel de placer que declaraban los individuos. Este estímulo mecánico favorece la activación de los sistemas neurotransmisores, segregando sustancias como la serotonina de una manera que disciplinas sin impacto como el ciclismo no consiguen replicar.