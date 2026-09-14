El síntoma que muchos españoles normalizan y que puede acabar en la consulta del urólogo

La aparición de síntomas urológicos no siempre lleva aparejada una consulta médica. El Estudio RADAR: Primer Barómetro de la Salud Urológica en España, elaborado por LYX Urología, revela que el 51% de las personas clasificadas en riesgo urológico nunca ha acudido al urólogo, pese a presentar síntomas relacionados con esta especialidad.

El dato se conoce en vísperas del Día Europeo de la Salud Prostática, que se celebra este martes, y muestra también que la mayoría de las personas incluidas en este grupo no cuenta con un diagnóstico de una patología urológica.

Levantarse por la noche para orinar

El síntoma más extendido entre la población considerada en riesgo es la necesidad de levantarse varias veces durante la noche para orinar. Lo declara el 71,3% de este grupo.

A esto se suman otros problemas relacionados con la salud sexual y urinaria. El 28,7% asegura tener dificultades para mantener relaciones sexuales y el 28,4% sufre pérdidas involuntarias de orina.

"Uno de los principales mensajes que nos deja este Barómetro es que estamos normalizando síntomas que no deberíamos normalizar", explica el doctor Juan Ignacio Martínez-Salamanca, director médico de LYX Urología y jefe asociado del Servicio de Urología del Hospital Ruber Internacional.

El especialista señala que levantarse varias veces cada noche para orinar, tener pérdidas de orina o experimentar cambios en la función sexual no debería asumirse automáticamente como algo inevitable por la edad.

El estudio refleja además que la percepción sobre el riesgo no siempre coincide con los síntomas declarados. Así, mientras el 71,3% se levanta varias veces durante la noche para orinar, solo el 31,4% considera bastante o muy probable sufrir incontinencia urinaria.

En cuanto a la disfunción eréctil, el 29,7% considera probable padecerla.

Solo el 18,8% tiene un diagnóstico

El Barómetro pone el foco también en la diferencia entre presentar síntomas y tener una patología diagnosticada. Solo el 18,8% de las personas clasificadas en riesgo urológico cuenta con un diagnóstico.

Por tanto, aproximadamente ocho de cada diez personas de este grupo no tienen ninguna patología urológica diagnosticada.

"No se trata de alarmar a la población, sino de cambiar una conducta: ante un síntoma persistente, la respuesta no deberíamos ser acostumbrarse a él, sino consultar", apunta Martínez-Salamanca.

El director médico de LYX Urología añade que solo una valoración médica puede determinar si se trata de un cambio propio de la edad, un problema benigno o una patología que requiere seguimiento o tratamiento.

La urología no es solo próstata

El estudio analiza también qué imagen tiene la población de esta especialidad. La percepción social continúa vinculando la urología principalmente con la salud masculina y, especialmente, con la próstata y la sexualidad.

Entre las personas consideradas sanas, la disfunción eréctil figura entre las patologías urológicas más conocidas. Otras enfermedades y alteraciones urinarias presentan un grado de desconocimiento considerable.

"Tenemos que ampliar la conversación sobre salud urológica. La urología no es solo próstata y no es solo cosa de hombres", señala el especialista.

Las alteraciones urinarias, la incontinencia, las infecciones, la salud sexual y determinados problemas del suelo pélvico también forman parte de la salud urológica, según explica Martínez-Salamanca.

Vergüenza y desconocimiento

El Estudio RADAR señala además la existencia de estigma y vergüenza social en torno a la salud sexual y urológica. Según la nota, estas barreras pueden dificultar que algunas personas hablen de sus síntomas o busquen atención médica.

El desconocimiento también afecta a las alternativas terapéuticas. El estudio detecta un conocimiento limitado de los tratamientos urológicos, especialmente de aquellos menos invasivos.

"La prevención empieza muchas veces por algo tan sencillo como saber reconocer un síntoma y saber que existen soluciones", afirma Martínez-Salamanca.

El especialista señala que existe un abanico amplio de tratamientos y alternativas mínimamente invasivas, pero que el paciente no puede elegir aquello que desconoce.

Más de mil entrevistas

El Estudio RADAR: Primer Barómetro de la Salud Urológica en España busca conocer la relación de la población española con su salud urológica, desde el conocimiento y la percepción de las principales patologías hasta la aparición de síntomas, la búsqueda de información, la consulta al especialista y los tratamientos.

Para realizarlo se llevaron a cabo 1.014 entrevistas online a hombres y mujeres de entre 25 y 75 años. El estudio distingue tres perfiles: personas sin síntomas urológicos, personas con síntomas relacionados con la especialidad y personas diagnosticadas o en tratamiento.

"Este Barómetro debe servir para abrir una conversación que todavía tenemos pendiente. Hablar de salud urológica es hablar de calidad de vida", concluye el doctor Juan Ignacio Martínez-Salamanca.