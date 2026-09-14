Las señales de alerta en tus piernas que no debes ignorar tras el verano

El jefe del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular de Olympia Quirónsalud, Enrique Puras, ha advertido de que el empeoramiento de las afecciones circulatorias tras la época estival no debe normalizarse. Según el especialista, los meses que siguen al verano –con la llegada del otoño– representan una oportunidad idónea para evaluar y abordar estos problemas de salud.

"El calor hace que los vasos sanguíneos se dilaten de forma natural. En las extremidades inferiores, esa dilatación puede dificultar el retorno de la sangre, hacer que las válvulas trabajen peor y favorecer que se acumule", ha explicado el doctor Puras. A este factor climático se suman hábitos propios de las vacaciones, como pasar mucho tiempo sentado en viajes largos o reducir la actividad física, lo que acentúa la sensación de pesadez.

Las señales de alerta

Notar cierto cansancio tras una jornada agotadora no implica necesariamente padecer una patología venosa. Sin embargo, hay señales de alerta que, especialmente si se vuelven crónicas, exigen una revisión clínica. Entre estos indicios destacan el edema en los tobillos que no remite con el reposo, los calambres nocturnos frecuentes o los cambios de coloración en la piel.

Asimismo, resulta fundamental vigilar la aparición de arañas vasculares o la inflamación localizada. "Si los síntomas se repiten o van a más, no hay que esperar a que el problema empeore. Una valoración permite conocer qué está ocurriendo y actuar a tiempo", recalca el experto.

Las dilataciones venosas no son exclusivamente una cuestión de imagen. Aunque muchos pacientes acuden a las consultas movidos por un deseo de mejora estética, cuando el sistema circulatorio comienza a fallar de manera evidente, la perspectiva debe cambiar. Si se abandona a su suerte, la insuficiencia venosa puede desencadenar complicaciones severas como eccemas o úlceras, heridas de muy lenta cicatrización.

Para realizar un diagnóstico preciso, la medicina actual se apoya en tecnologías como el eco-Doppler venoso. Esta ecografía especializada no solo muestra la estructura vascular, sino también el flujo en tiempo real, permitiendo identificar las válvulas dañadas. Al proporcionar un mapa exacto del riego sanguíneo, el facultativo puede diseñar una intervención a la medida de cada caso mediante una prueba no invasiva e indolora.

El otoño se posiciona como una temporada sumamente ventajosa para estos tratamientos médicos. Tras el verano, el impacto real del calor en las piernas está reciente y es más fácil prescribir medidas de recuperación, como la prevención ante la exposición solar directa o el uso de medias de compresión, que se toleran mucho mejor cuando las temperaturas descienden.