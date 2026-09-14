Tres hospitales de Quirónsalud, entre los más sostenibles del mundo, según 'Newsweek'

La revista Newsweek ha incluido a tres hospitales de Quirónsalud en la primera edición de su ranking World's Greenest Hospitals 2026, elaborado en colaboración con Statista, que reconoce a los 250 hospitales más sostenibles del mundo.

En concreto, entre los ocho centros españoles seleccionados figuran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, el Hospital Ruber Internacional y el Centro Médico Teknon, consolidando el compromiso del Grupo Quirónsalud con la excelencia asistencial y la sostenibilidad medioambiental.

La clasificación se construye a partir de un amplio proceso de evaluación que identifica a los 250 hospitales líderes en sostenibilidad ambiental y prestación de servicios sanitarios comprometidos con la acción climática. El objetivo de esta clasificación es aumentar la transparencia y la comparabilidad entre instituciones, destacando a aquellos centros que demuestran un liderazgo tangible en la reducción de su impacto ambiental sin comprometer la calidad asistencial.

La evaluación se basa en una metodología integral de seis pilares que combina indicadores cuantitativos y cualitativos: datos de desempeño en sostenibilidad (analizando aspectos como energía, emisiones de gases de efecto invernadero, consumo de agua, gestión de residuos…); recomendaciones de expertos internacionales en sostenibilidad sanitaria; certificaciones y acreditaciones reconocidas internacionalmente; premios y reconocimientos obtenidos por buenas prácticas ambientales; compromisos y objetivos públicos en materia de sostenibilidad y descarbonización; y transparencia en la divulgación de información ambiental a través de informes y otras fuentes oficiales.

Quirónsalud indicó que este reconocimiento refuerza su compromiso con un modelo asistencial en el que la sostenibilidad es un pilar inseparable de la calidad sanitaria. La sostenibilidad constituye una de las líneas estratégicas del Grupo y se articula a través de su Plan de Sostenibilidad Medioambiental, cuyo objetivo principal en materia de descarbonización es reducir un 50% las emisiones de CO2 en 2030. Con este enfoque, Quirónsalud impulsa la transformación hacia una sanidad cada vez más eficiente, responsable y comprometida con la salud de las personas y del planeta.

Entre las iniciativas más destacadas en este ámbito se encuentra el Proyecto Anestesia Sostenible, un ejemplo de cómo las decisiones clínicas pueden generar un impacto positivo a gran escala sin renunciar a la máxima calidad asistencial ni a la seguridad del paciente. En solo dos años, el Grupo ha logrado reducir un 85% las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al uso de gases anestésicos y evitar más de 13.000 toneladas de CO2, pese al incremento de la actividad quirúrgica.

Otros informes

Fundada en 1933, Newsweek elabora anualmente diversos informes para identificar a las instituciones sanitarias más destacadas a nivel global. Entre ellos, la última edición del ranking World's Best Hospitals, publicado en marzo, situó a un total de catorce hospitales del Grupo entre los mejores de España. Además, en el ranking World's Best Specialized Hospitals 2026, publicado justo hace un año, destacó a cuatro hospitales de Quirónsalud entre los mejores del mundo en cinco especialidades: Neumología, Traumatología, Traumatología y Cardiología.

Asimismo, el ranking World's Best Smart Hospitals 2026 distinguió por tercer año consecutivo al Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz entre los 300 hospitales más "inteligentes" del mundo, en reconocimiento a su apuesta por la innovación tecnológica y la implantación de soluciones digitales avanzadas.