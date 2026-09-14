Un nuevo anticuerpo logra revertir la neuropatía diabética en modelos animales

Un equipo de investigadores de UTHealth Houston, en Estados Unidos, ha logrado un avance al conseguir ralentizar e incluso revertir el daño en el sistema nervioso provocado por la diabetes en modelos animales. Este estudio, que se ha publicado en la revista científica Science Translational Medicine, acerca a la comunidad médica un paso más hacia el desarrollo de un tratamiento definitivo para pacientes humanos que sufren esta dolencia incapacitante.

La afección, conocida médicamente como neuropatía periférica diabética, describe el profundo deterioro de las terminaciones nerviosas en zonas como las manos, las piernas y los pies. Con el paso del tiempo, el mantenimiento de unos niveles altos de azúcar en el torrente sanguíneo termina por destruir progresivamente las fibras nerviosas. Esto desencadena un cuadro clínico severo con síntomas que abarcan desde el entumecimiento, el hormigueo y la sensación de ardor constante, hasta la debilidad muscular profunda, el dolor agudo y los calambres.

Solo en Estados Unidos, se calcula que hasta la mitad de los más de cuarenta millones de personas diagnosticadas con diabetes terminarán desarrollando neuropatía periférica, lo que la consolida como la complicación crónica más común derivada de esta enfermedad metabólica.

"No existe un fármaco eficaz para tratar la neuropatía periférica", ha recordado Xin Ge, doctor, autor principal del estudio y profesor del Instituto de Terapéutica de Texas. El especialista advierte de que el mercado actual solo ofrece analgésicos y otros medicamentos paliativos que se limitan a enmascarar los síntomas sin atajar el origen del problema subyacente.

Una enzima específica

Para intentar curar esta secuela en los ratones de laboratorio, el equipo de investigación centró todos sus esfuerzos en una enzima específica conocida como metaloproteinasa de matriz-9 o MMP-9. Esta enzima tiene la capacidad de degradar otras proteínas presentes entre los tejidos celulares. Su acción es la principal responsable de desencadenar una respuesta inmunitaria excesiva y perjudicial en el sistema nervioso periférico, lo que acelera la progresión de la enfermedad y dificulta enormemente la correcta cicatrización de las heridas en los pacientes afectados.

Ge y su equipo lograron desarrollar con éxito anticuerpos monoclonales, una innovadora vía terapéutica capaz de bloquear la actividad de la enzima de una manera altamente específica. "Desarrollar un anticuerpo que ataque selectivamente la MMP-9 ha sido un desafío, ya que esta enzima está estrechamente relacionada con otras", explica Kibaek Lee, investigador postdoctoral y primer autor del trabajo. "Para superar este reto, combinamos un diseño de biblioteca de anticuerpos inspirado en camélidos con un enfoque de selección funcional para identificar anticuerpos que inhiban específicamente la MMP-9", añade el experto.