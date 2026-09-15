Cáncer y envejecimiento: el vínculo que acelera el avance de los tumores cerebrales

Un equipo de investigadores del Hospital Songjiang, centro afiliado a la Facultad de Medicina de la Universidad Jiao Tong de Shanghái, ha arrojado nueva luz sobre el comportamiento oncológico en la madurez. Según detallan en un estudio, el microambiente neuronal envejecido juega un papel determinante en el avance de las masas tumorales, mermando los resultados cognitivos de los pacientes e incrementando la dificultad para que las terapias sean eficaces.

El trabajo, que ha sido publicado en la revista científica Ageing and Cancer Research & Treatment, subraya que la edad no debe contemplarse simplemente como una variable clínica de fondo. Los autores proponen que el deterioro natural propio del paso de los años altera los procesos biológicos de tal manera que el propio cerebro influye de forma activa en la biología de los gliomas que surgen en su interior.

Los factores

La revisión bibliográfica destaca varios mecanismos interconectados característicos del envejecimiento cerebral. Entre ellos, mencionan la acumulación de células senescentes, la inflamación crónica de bajo grado, así como diversas disfunciones metabólicas. Además, los expertos apuntan a alteraciones en la señalización de neurotransmisores, una desregulación de los canales iónicos y cambios físicos en la barrera hematoencefálica, factores que remodelan el tejido donde se originan estas patologías.

Uno de los hallazgos es la demostración de una relación bidireccional entre el sistema nervioso y el cáncer. Las células malignas no son entidades aisladas, sino que interactúan con las neuronas sanas llegando a establecer sinapsis directas. Paralelamente, tanto la propia presencia de la masa anómala como los tratamientos empleados para combatirla pueden acelerar el deterioro de las células gliales cercanas, generando un círculo vicioso de retroalimentación negativa.

El estudio profundiza también en el doble papel que juega la senescencia celular. Si bien en circunstancias normales sirve para suprimir la proliferación de células dañadas, su acumulación provoca la liberación del fenotipo secretor asociado a la senescencia. Esta amalgama de factores inflamatorios convierte el tejido cerebral maduro en un caldo de cultivo ideal para la expansión tumoral.