Clínica Diagonal, de FIATC, inicia una nueva etapa como Diagonal Hospital Universitari y refuerza su modelo asistencial

Clínica Diagonal, centro hospitalario de FIATC en Esplugues de Llobregat (Barcelona), informó de que inicia una nueva etapa como Diagonal Hospital Universitari, en lo que supone un reconocimiento a su evolución y crecimiento en los últimos 15 años y un refuerzo a su modelo asistencial, que continúa ampliando sus capacidades.

La nueva condición de hospital universitario consolida el proyecto de colaboración que FIATC y la Universidad Abat Oliba CEU iniciaron en 2023 para incorporar la docencia universitaria a la actividad del centro y contribuir a la formación de los futuros profesionales de la salud. En esta línea, en los últimos años Clínica Diagonal había impulsado una oferta asistencial más amplia, con más especialidades y más tecnología, en un contexto de vinculación cada vez más estrecha con el ámbito universitario.

Destacó que esta etapa como hospital universitario —que va acompañada de una identidad visual renovada— fortalece la capacidad del centro para atraer talento, impulsar la docencia, la investigación y la innovación, y favorecer la transferencia de conocimiento a la práctica clínica en beneficio de los pacientes.

"La constitución de Diagonal Hospital Universitari refleja la voluntad de FIATC de seguir apostando por un modelo sanitario que combina excelencia asistencial, innovación y una atención profundamente centrada en las personas. Este paso nos permite seguir ampliando las capacidades del centro para ofrecer a los pacientes una medicina cada vez más avanzada, sin perder la cercanía y el trato humano que nos caracterizan", manifestó el presidente de FIATC, Joan Castells.

Entre los avances que acompañan esta nueva etapa se encuentra la reciente apertura del nuevo edificio de Consultas Externas, una actuación que amplía la capacidad asistencial del centro, agiliza los circuitos de atención y contribuye a mejorar el confort y la experiencia de los pacientes.

Asistencia

Además, explicó que la evolución de Diagonal Hospital Universitari se fundamenta también en una trayectoria de calidad asistencial, avalada además por la acreditación como centro de atención hospitalaria aguda de la Generalidad de Cataluña, que certifica un nivel de calidad, seguridad y competencia superior a los estándares establecidos. El centro cuenta con un resultado global del 88,76 %, destacando especialmente en ámbitos como Estrategia y resultados en los clientes (100 %) y Liderazgo (96,39 %).

"La evolución de nuestro proyecto y de los resultados es el reflejo del esfuerzo, la dedicación y el rigor de todos los profesionales que forman parte de él, y ponen de manifiesto la calidad de nuestro modelo asistencial y la implicación transversal de toda la organización", subraya el doctor Juan Ramón González, director médico del centro.

Desde el punto de vista logístico, Jaime Liz, director de Operaciones del hospital, señala que "este cambio supondrá un refuerzo significativo de los procesos y de la coordinación interna, incorporando una nueva dimensión operativa al centro y facilitando la integración de la formación práctica de los futuros profesionales sanitarios en el día a día".