El peligro de mezclar medicamentos: agrava los síntomas de la pérdida de memoria

El 67% de las personas que acuden a las consultas por problemas de memoria presenta polifarmacia, definida como el consumo simultáneo de cinco o más medicamentos, una situación que requiere una supervisión clínica rigurosa. Así lo detalla un estudio elaborado por Ace Alzheimer Center Barcelona, que pone el foco en la necesidad de revisar de manera constante las pautas farmacológicas que se prescriben a este sector de la población.

El trabajo, publicado en la revista Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association, revela además que un 21% de los casos analizados sufre hiperpolifarmacia, es decir, la ingesta de diez o más tratamientos. Según los datos recabados, esta elevada carga farmacológica experimenta un aumento progresivo a medida que avanza la gravedad del cuadro neurológico del enfermo.

El análisis retrospectivo de 2.379 historiales médicos, correspondientes a evaluaciones realizadas entre enero de 2024 y abril de 2025, arroja un dato preocupante: el 61,6% de los individuos estaba expuesto a un fármaco potencialmente inapropiado o vinculado al empeoramiento de sus facultades mentales. Esta tasa se dispara hasta el 88,5% en el grupo de pacientes que consume una decena o más de productos simultáneamente.

Los síntomas de los procesos

Entre las sustancias más problemáticas, el informe señala la alta prevalencia de benzodiacepinas y medicamentos con efecto anticolinérgico. Estos grupos terapéuticos inciden directamente sobre el sistema nervioso central y pueden enmascarar o agravar los síntomas de los procesos neurodegenerativos, lo que añade una gran dificultad al diagnóstico médico temprano y preciso.

Pese a la alerta, los especialistas matizan que la toma de múltiples tratamientos no siempre es errónea, puesto que las personas mayores suelen padecer diversas patologías simultáneas. El verdadero reto asistencial radica en comprobar periódicamente la idoneidad de la prescripción y ajustar las dosis para evitar interacciones, sobre todo teniendo en cuenta que el 20,8% de estos pacientes presenta una función renal alterada, lo que dificulta la eliminación de las toxinas.

El director de ensayos clínicos de la institución y autor del estudio, Xavier Morató, destaca la importancia de esta labor preventiva. "En pacientes con deterioro cognitivo, la medicación debe formar parte de la evaluación clínica", señala el investigador, quien subraya que su revisión es indispensable para "evitar efectos adversos y mejorar la seguridad y la calidad de la atención".