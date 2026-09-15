El sorprendente sonido que estimula tu cerebro mientras duermes

Investigadores del Massachusetts Institute of Technology (MIT) han demostrado que breves ráfagas de ruido rosa durante el sueño pueden aumentar la amplitud de las ondas del líquido cefalorraquídeo (LCR) que circulan por el cerebro. El trabajo, publicado en Science Translational Medicine, muestra que el estímulo auditivo también incrementa las ondas eléctricas lentas del cerebro, estrechamente relacionadas con el movimiento del LCR durante el sueño profundo.

Un sonido aplicado en el momento preciso

El equipo dirigido por Laura Lewis, miembro del Instituto de Ingeniería y Ciencias Médicas del Massachusetts Institute of Technology, estudió a 14 voluntarios sanos mientras dormían. Los investigadores utilizaron ráfagas de ruido rosa de 50 milisegundos, un sonido que contiene todas las frecuencias audibles, aunque las más graves tienen mayor intensidad que las agudas. El resultado es similar al sonido constante de la lluvia o de una cascada.

El objetivo era aplicar cada estímulo en el momento en que las ondas lentas del cerebro alcanzaban su punto máximo. Estudios anteriores ya habían mostrado que un estímulo auditivo administrado en ese instante puede aumentar la intensidad de estas ondas.

Para identificar el momento adecuado, los investigadores tuvieron que registrar simultáneamente la actividad cerebral mediante electroencefalografía (EEG) y el flujo del LCR mediante resonancia magnética funcional.

Un sistema para detectar las ondas

La combinación de ambas técnicas planteaba una dificultad: los campos magnéticos de la resonancia interfieren con las señales del EEG.

Para resolverla, el equipo desarrolló un método capaz de procesar las señales del EEG y eliminar rápidamente el ruido generado por la resonancia magnética. El procesamiento tarda menos de 100 milisegundos.

Los investigadores también crearon un algoritmo para predecir cuándo se producirían los picos de las ondas lentas. De esta forma pudieron aplicar el ruido rosa en el momento previsto. El estímulo no tenía una intensidad suficiente para despertar a los participantes. Aun así, aumentó la amplitud de las ondas eléctricas lentas y de las ondas del líquido cefalorraquídeo durante el sueño.

La relación entre las ondas y el LCR

El líquido cefalorraquídeo rodea y protege el cerebro y la médula espinal. También transporta nutrientes y ayuda a eliminar productos de desecho generados por las células cerebrales. El estudio de resonancia magnética mostró que las ondas lentas están relacionadas con cambios en los vasos sanguíneos del cerebro. Estos vasos se contraen y se dilatan, un movimiento que permite impulsar el líquido cefalorraquídeo.

Las ondas lentas aparecen durante el sueño no REM y son más frecuentes durante las fases más profundas. En 2019, el equipo de Lewis ya había descrito un método para medir mediante resonancia magnética funcional las ondas del LCR que entran y salen del cerebro durante el sueño. Aquel trabajo mostró su estrecha relación con las ondas cerebrales lentas.

El siguiente paso: estudiar sus posibles efectos

Los investigadores quieren comprobar ahora si el aumento del flujo del LCR puede tener efectos sobre el sueño y la función cerebral. Entre sus próximos objetivos está estudiar si esta técnica podría favorecer un sueño más reparador, especialmente en personas con insomnio. También pretenden analizar sus posibles efectos en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

La hipótesis que quieren investigar es si un mayor flujo del LCR puede favorecer la eliminación de productos de desecho del cerebro y, con ello, reducir la acumulación de proteínas como la beta-amiloide y la tau. El estudio realizado hasta ahora no demuestra que esta técnica prevenga o ralentice estas enfermedades.

Levitt, uno de los investigadores, ha fundado además una empresa que pretende desarrollar un dispositivo para uso doméstico, como una diadema, capaz de emitir el estímulo auditivo en el momento adecuado.