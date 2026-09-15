La cardiología intervencionista revoluciona el tratamiento cardíaco con procedimientos menos invasivos

La cardiología intervencionista ha transformado en las últimas décadas el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares gracias al desarrollo de procedimientos que permiten intervenir sobre el corazón sin necesidad de cirugía abierta. Esta especialidad celebra su Día Internacional coincidiendo con el aniversario de la primera angioplastia coronaria, realizada el 16 de septiembre de 1977 por el cardiólogo Andreas Grüntzig, que introdujo un pequeño balón a través de una arteria hasta alcanzar el vaso sanguíneo obstruido y abrirlo. Aquel hito marcó el inicio de una nueva era en el abordaje de las patologías coronarias.

Casi 50 años después de aquella primera intervención, las enfermedades cardiovasculares continúan siendo uno de los principales retos sanitarios. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), las enfermedades del sistema circulatorio fueron responsables del 25,7% de las defunciones registradas en España en 2025. Dentro de este grupo, las enfermedades isquémicas del corazón provocaron 26.711 fallecimientos.

La evolución de la cardiología intervencionista ha permitido tratar lesiones cada vez más complejas mediante técnicas mínimamente invasivas, introduciendo pequeños catéteres a través de los vasos sanguíneos para acceder al corazón y recuperar el flujo de sangre. Este avance ha sido especialmente relevante en situaciones como el infarto agudo de miocardio, donde actuar con rapidez resulta clave para reducir el daño cardíaco.

En esta transformación, la tecnología médica ha desempeñado un papel fundamental. La compañía B. Braun acompaña a los profesionales sanitarios a través de su división Aesculap, que ofrece soluciones orientadas a mejorar la precisión, seguridad y eficiencia de los procedimientos, desde la angiografía y la angioplastia coronaria hasta la monitorización cardíaca. Además, B. Braun impulsa la formación continua y el intercambio de conocimiento entre especialistas para contribuir a la evolución de esta disciplina.

"El avance tecnológico ha sido espectacular, permitiendo el tratamiento percutáneo en escenarios que antes nos parecían imposibles de abordar", explica Xavier Carrillo, jefe de Servicio de Hemodinámica del Hospital Universitario Germans Trias i Pujol.

Entre los procedimientos más extendidos se encuentra la intervención coronaria percutánea, conocida como angioplastia, que en España representó en 2024 el 98% de los tratamientos utilizados en el contexto del infarto, según el Registro Español de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista.

La especialidad ha ido avanzando hacia una medicina cada vez más personalizada gracias a la innovación tecnológica. A los primeros balones se sumaron los stents, pequeñas estructuras metálicas que permanecen en la arteria para mantenerla abierta, y posteriormente los balones recubiertos de fármaco, que permiten tratar determinadas lesiones liberando un fármaco sobre la pared arterial sin dejar un implante permanente. Según el mismo registro, estos dispositivos ya participaron en el 14,3% de las intervenciones coronarias percutáneas realizadas en España en 2024.

"Cada lesión y cada paciente son distintos. La diversidad de opciones terapéuticas, de preparación de las lesiones y de tratamiento final, así como la mejora de las técnicas de imagen permiten individualizar el tratamiento, adaptándolo al paciente o a la lesión cardiaca, intentando hacer una medicina de precisión, buscando siempre los mejores resultados a largo plazo para los pacientes", destaca Xavier Carrillo.

"La cardiología intervencionista demuestra cómo los avances médicos y tecnológicos pueden traducirse en mejoras reales para la salud y la vida de las personas, haciendo posible tratar de forma menos invasiva enfermedades cardiovasculares de gran impacto. En una especialidad en la que la precisión y la seguridad son fundamentales, disponer de tecnologías que faciliten el trabajo de los profesionales es clave para que puedan centrarse en lo verdaderamente importante, el cuidado del paciente", señala José Manuel Molina Villar, director de Medical Scientific Affairs del Centro de Excelencia OR Supply de B. Braun Surgical.