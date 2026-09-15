Solo 10 minutos de carrera muy lenta bastan para mejorar el estado de ánimo

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Tsukuba ha demostrado que tan solo 10 minutos de carrera a un ritmo muy lento son suficientes para activar regiones clave del cerebro, optimizar la toma de decisiones e incrementar de forma inmediata el estado de ánimo.

Para llevar a cabo el experimento, el equipo utilizó cintas de correr con el fin de regular con precisión la intensidad del ejercicio y empleó espectroscopia funcional de infrarrojo cercano (fNIRS) para registrar la actividad en la corteza prefrontal.

Los participantes trotaron a velocidades de entre 3 y 6 km/h (con un promedio de 5,46 km/h en hombres y 3,86 km/h en mujeres), lo que representa una intensidad de apenas el 35 % del consumo máximo de oxígeno. La clave del procedimiento residió en mantener la postura y la técnica de carrera con zancadas cortas y rítmicas, a pesar de desplazarse a una velocidad similar a la de caminata.

Los resultados revelaron que, tras esta breve sesión, los participantes redujeron su tiempo de interferencia en la prueba de Stroop —un indicador estándar de la función ejecutiva— y reportaron una mayor sensación de bienestar. Estos cambios se correspondieron con un incremento significativo de la actividad en las cortezas prefrontal dorsolateral izquierda y frontopolar izquierda, áreas cerebrales encargadas de la atención, la flexibilidad mental, la resolución de problemas y la autoregulación emocional.

El análisis también destacó el papel de la aceleración vertical de la cabeza durante el trote. La investigación halló una correlación directa entre el bamboleo rítmico y los niveles de placer declarados, un estímulo mecánico que favorece la liberación de neurotransmisores como la serotonina y que no se genera en disciplinas de bajo impacto vertical como el ciclismo.

Dada su escasa exigencia física, esta modalidad de ejercicio suave se consolida como una alternativa accesible para personas con baja condición física o dificultades para realizar entrenamiento convencional. Asimismo, los autores recuerdan que hallazgos previos ya vinculaban los periodos cortos de ejercicio de muy baja intensidad con mejoras en la memoria dependiente del hipocampo, lo que refuerza el potencial cognitivo de esta práctica.