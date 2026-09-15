Vivir en zonas muy contaminadas daña la salud ocular y acelera el glaucoma

Las personas que viven en zonas con altos niveles de contaminación atmosférica podrían tener un mayor riesgo de desarrollar glaucoma y cataratas, según un amplio estudio presentado por investigadores del Hospital y Centro de Investigación Oftalmológica Rey Khaled, en Arabia Saudí, durante el 44.º Congreso de la Sociedad Europea de Cirujanos de Cataratas y Cirugía Refractiva (ESCRS), celebrado en Londres (Reino Unido).

Aunque existe una amplia evidencia sobre los efectos perjudiciales de la contaminación del aire en la salud cardiovascular y pulmonar, sus consecuencias sobre la salud ocular han sido mucho menos estudiadas. Los investigadores recuerdan que los ojos están directamente expuestos al ambiente y consideran que los resultados del trabajo refuerzan la necesidad de endurecer las medidas destinadas a mejorar la calidad del aire y reducir la contaminación.

Ahmed Alnabihi, investigador del Hospital y Centro de Investigación Oftalmológica Rey Khaled, explica que los efectos de la contaminación sobre los ojos han recibido hasta ahora una atención limitada. "Sabemos desde hace años que la contaminación del aire daña los pulmones y el corazón, pero sus efectos en los ojos se han estudiado mucho menos y la evidencia existente era dispersa e inconclusa", señala.

El investigador destaca además que enfermedades como el glaucoma y las cataratas suelen considerarse consecuencia del envejecimiento. Sin embargo, plantea que determinados factores ambientales podrían contribuir a acelerar su aparición, lo que abriría la puerta a nuevas estrategias para reducir estos riesgos.

Un análisis de 41 estudios

La investigación consiste en una revisión sistemática y un metaanálisis, es decir, un trabajo en el que se recopilaron y analizaron conjuntamente los resultados de investigaciones anteriores. En total, los científicos revisaron 41 estudios observacionales independientes, basados en datos de millones de personas de Asia Oriental y Reino Unido. Algunos de estos trabajos utilizaron grandes bases de datos de salud ocular.

Los investigadores estudiaron la exposición a diferentes contaminantes atmosféricos, entre ellos las partículas en suspensión PM2.5 y PM10, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre, el ozono y el monóxido de carbono. Posteriormente, compararon los niveles de contaminación con la incidencia de glaucoma, cataratas y degeneración macular asociada a la edad.

Los resultados mostraron una relación especialmente clara entre la exposición a partículas finas PM2.5 y el riesgo de glaucoma. Las personas que residían en las áreas con mayor contaminación llegaron a presentar hasta un 70% más de probabilidades de desarrollar glaucoma que aquellas que vivían en las zonas menos contaminadas.

También se observó una asociación constante entre una mayor exposición a la contaminación y un incremento del riesgo de cataratas. En este caso, los investigadores encontraron que, a medida que aumentaban los niveles de contaminación, también lo hacía el riesgo de desarrollar la enfermedad.

Según Alnabihi, las partículas finas fueron el contaminante que mostró la relación más evidente. Estas diminutas partículas, presentes entre otras fuentes en el humo, los gases de escape de los vehículos y las emisiones industriales, pueden penetrar profundamente en el organismo.

Por cada incremento significativo de la exposición a la contaminación, el riesgo de glaucoma aumentó aproximadamente un 8%, mientras que el de cataratas lo hizo en torno a un 4%. En cambio, los resultados relacionados con la degeneración macular asociada a la edad fueron menos uniformes, aunque algunos estudios sí apuntaron a una posible relación. Las asociaciones observadas con otros contaminantes, como el dióxido de nitrógeno y el ozono, fueron más débiles o variables.

Inflamación y estrés oxidativo

Los investigadores señalan que una posible explicación de estos resultados podría estar relacionada con la inflamación y el estrés oxidativo provocados por las partículas finas. Una exposición prolongada a estos contaminantes podría contribuir, con el paso de los años, al deterioro del nervio óptico, relacionado con el glaucoma, o del cristalino, cuya opacificación provoca las cataratas.

Además, el ojo presenta una particularidad frente a otros órganos: está directamente expuesto al ambiente. La película lagrimal, la conjuntiva y la córnea están en contacto constante con el aire exterior, sin una barrera que las separe completamente de los contaminantes. Esta circunstancia, según los investigadores, refuerza la plausibilidad de que la contaminación atmosférica pueda influir directamente en la salud ocular.

Reclaman medidas para mejorar la calidad del aire

Los autores consideran que estos resultados aportan un nuevo argumento para reforzar las políticas destinadas a reducir la contaminación atmosférica. Entre las posibles medidas mencionan la creación de más espacios verdes y la reducción del tráfico en las ciudades.

Hasta ahora, buena parte de las políticas de mejora de la calidad del aire se han justificado por sus beneficios para la salud cardiovascular y pulmonar. Los investigadores sostienen que la salud ocular debería incorporarse también a este debate.

"Los responsables políticos que necesitan justificar la inversión en el control de emisiones ahora cuentan con una razón más, basada en la evidencia, para hacerlo", señala Alnabihi. En su opinión, se trata además de una cuestión especialmente relevante porque afecta directamente a la visión, uno de los sentidos cuya pérdida genera mayor preocupación entre la población.

Los investigadores consideran necesario continuar estudiando esta posible relación, especialmente mediante nuevos trabajos que analicen la salud ocular de las personas que viven durante largos periodos en regiones con niveles elevados de contaminación atmosférica.