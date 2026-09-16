El 70% de los menores españoles supera el límite de dos horas diarias frente a las pantallas

El estudio Pasos de la Gasol Foundation, titulado Pantallas, infancia y adolescencia en España: situación actual y retos, pone de manifiesto una realidad preocupante sobre los hábitos digitales de los más jóvenes. Siete de cada diez niños y adolescentes de entre 8 y 16 años superan los 120 minutos diarios recomendados frente a los dispositivos electrónicos, una tendencia que se ha consolidado en los últimos años.

El informe evalúa la evolución antes y después de la pandemia provocada por el coronavirus. Los datos indican que en una semana habitual el tiempo medio ha pasado de 207,8 minutos en el periodo 2019-2020 a 224,7 minutos al día en la edición de 2022-2023. Esto supone que los menores dedican cerca de dos meses completos al año a consumir contenido digital.

Entre los dispositivos más habituales, destacan la tableta y el teléfono inteligente. Durante los fines de semana de 2022, el 44,7% de los jóvenes superó las dos horas exclusivas en estos aparatos. La situación es aún más alarmante en el tramo de la adolescencia, donde el 91,8% incumple las recomendaciones saludables al alcanzar una media de 284,8 minutos diarios de exposición.

El presidente de la institución responsable del estudio, Pau Gasol, ha advertido de que los hábitos adquiridos en estas edades condicionan la salud futura. Por ello, defiende cuatro pilares fundamentales: la actividad física, la alimentación, el sueño y el bienestar emocional. Según el exjugador de baloncesto, el exceso de pantallas perjudica directamente a estas cuatro áreas vitales para el desarrollo integral.

El análisis también refleja diferencias sociodemográficas significativas. Aunque el sector masculino registra tradicionalmente un mayor uso de los dispositivos, la brecha de género se está reduciendo debido al incremento del consumo por parte de las niñas. Asimismo, los menores cuyos padres se encuentran en situación de desempleo presentan niveles más altos de exposición, lo que evidencia el peso del factor socioeconómico en estas rutinas.

En la presentación de este trabajo, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha relacionado estos hábitos sedentarios con la obesidad, recordando que más de la mitad de los niños que la padecen continuarán con ella en su adolescencia. La titular de la cartera sanitaria ha subrayado la influencia de las rentas y los barrios como condicionantes sociales de la salud.

Ante este escenario, la fundación propone seis líneas de trabajo estratégicas. Estas incluyen poner a la infancia en el centro de las decisiones digitales, acelerar las políticas públicas, fomentar la investigación y ofrecer alternativas de ocio saludable y atractivo que permitan a las familias alejar a los menores del entorno virtual bajo un prisma de responsabilidad y equidad.