Los alimentos que te blindarán frente a los catarros otoñales

La vuelta a la rutina tras el verano suele asociarse con el estrés, la vuelta a los horarios rígidos y la nostalgia. Sin embargo, los expertos señalan que este periodo de transición es, en realidad, la oportunidad perfecta para reforzar nuestro sistema inmunológico de cara al otoño.

Tras semanas de relajación, comidas fuera de casa y desajustes en el sueño, el cuerpo necesita recuperar su equilibrio. Con la bajada de temperaturas a la vuelta de la esquina y el tradicional aumento de los resfriados, preparar nuestro escudo natural desde la mesa es la mejor estrategia preventiva.

Hábitos sostenibles que definen nuestro sistema inmune

Frente a la tentación de recurrir a dietas restrictivas para compensar los excesos estivales, los nutricionistas advierten que el camino correcto es el contrario. No se trata de prohibir, sino de nutrir adecuadamente al organismo. Para lograrlo, la base de la cesta de la compra en septiembre debe recuperar los alimentos frescos y de calidad. Frutas y verduras de temporada, legumbres y cereales integrales, aceite de oliva extra y proteínas de alta calidad como el pescado o el huevo, se presentan como el mejor combustible para nuestras defensas.

Los cinco jinetes de la salud otoñal

Para que el sistema inmunitario funcione a pleno rendimiento, requiere un aporte constante de nutrientes específicos que participan directamente en los procesos de defensa del cuerpo. Los cinco jinetes de la salud otoñal son las vitaminas C y D, los minerales zinc y hierro y las proteínas.

Cuando no se es capaz de incluir la suficiente cantidad de estos nutrientes, la suplementación es fundamental para ganarle la carrera a los virus que asoman con la primera bajada de temperaturas. A la hora de elegir tanto un suplemento de vitamina C como D, lo fundamental es la capacidad de absorción y su biodisponibilidad. En este sentido siempre se debe optar por fórmulas liposomadas que vayan directo a la célula sin perder su capacidad de acción por el camino.

Tanto Vitanano C 1062 como VitaD3 de MundoNatural cumplen con estos requisitos fundamentales. Ambos son de los suplementos más efectivos para reforzar la carencia de estas vitaminas que suele ser bastante habitual en la población en general.

En cuanto a la demanda de los minerales y su absorción por el organismo, es lo mismo. El zinc y el hierro no sólo deben llegar íntegros a las estructuras que lo demandan sino que además, sobre todo en el caso del hierro, debemos reducir las contraindicaciones. En este caso, Enervital Hierro de MundoNatural es uno de los suplementos que mejor trabaja la recuperación de los niveles de hierro sino que además, por su fórmula liposomada, evita la aparición de efectos secundarios.

En cuanto al zinc, no hay fórmula más potente que Vitanano Zinc de MundoNatural. Su formulación garantiza la máxima absorción a nivel celular y, por lo tanto, el máximo impacto a nivel celular.