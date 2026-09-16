Obesidad infantil: por qué se adelanta la pubertad

Un estudio internacional liderado por investigadores del grupo de Regulación hormonal del balance energético, la pubertad y la reproducción, dirigido por el investigador Manuel Tena-Sempere del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic), el Hospital Universitario Reina Sofía y la Universidad de Córdoba, ha identificado a la hormona LEAP2 como un acelerador del desarrollo puberal en niñas con exceso de peso.

Según ha detallado el Imibic, el trabajo, que ha sido publicado en la revista científica Metabolism: Clinical and Experimental, combina el análisis de muestras humanas con diversos experimentos en modelos animales. De este modo, la investigación aporta nuevas claves esenciales para comprender cómo el exceso de reservas energéticas puede influir de forma determinante en el comienzo de la maduración reproductiva.

Esta estrecha relación entre el sobrepeso y la pubertad adelantada ha cobrado un especial interés. En las últimas décadas, se ha detectado un adelanto global en el inicio de la etapa puberal, un fenómeno especialmente notable en las niñas, el cual parece estar íntimamente relacionado con el incremento en las tasas de obesidad infantil. A su vez, distintos análisis médicos han asociado esta maduración temprana con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, síndrome metabólico y algunos tipos de cáncer dependientes de hormonas durante la vida adulta.

El cerebro humano es el encargado de integrar las señales sobre el estado nutricional del organismo para regular el inicio de la pubertad. Cuando faltan nutrientes en el cuerpo, aumenta la grelina, conocida popularmente como la hormona del hambre, que es producida principalmente por el estómago. Esta sustancia contribuye a frenar el desarrollo reproductivo para que la energía disponible pueda destinarse a funciones biológicas esenciales, asegurando así la supervivencia del individuo.

La acción de la LEAP2

Por el contrario, la LEAP2, cuyos niveles aumentan considerablemente cuando existe un escenario de abundancia calórica, bloquea la acción de la grelina sobre su receptor, denominado GHSR. Este llamativo efecto fisiológico llevó al equipo a estudiar si la acción de la LEAP2 podía intervenir directamente en el adelanto puberal asociado al exceso de peso.

Para poner a prueba esta hipótesis científica, los expertos analizaron muestras de tres grupos de menores de ocho años atendidas en la Unidad de Endocrinología Pediátrica del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid. En concreto, se compararon pacientes con obesidad, niñas con peso normal y pubertad precoz central idiopática –es decir, sin una causa clínica identificada–, y un grupo de control de niñas sanas. El análisis demostró que las primeras presentaban concentraciones en sangre significativamente más altas de esta hormona hepática.

Posteriormente, el equipo de investigadores trasladó la investigación al laboratorio para estudiar a fondo los mecanismos implicados. En un modelo de obesidad temprana en ratas, que reproduce fielmente el adelanto puberal, los resultados mostraron niveles persistentemente elevados durante el desarrollo reproductor. Al administrar LEAP2 en roedores con peso normal, simulando la exposición a niveles altos en condiciones de sobrepeso, se confirmó la aceleración de la maduración ovárica y de la ovulación.