Qué es el BORG, la peligrosa moda entre universitarios que dispara los desmayos por consumo masivo de alcohol

Una nueva práctica se ha extendido rápidamente entre los estudiantes universitarios en Estados Unidos, lo que ha despertado la preocupación de los expertos en salud pública. Se trata del conocido como blackout rage gallon o BORG, una tendencia que promueve la ingesta masiva de bebidas alcohólicas y que puede desencadenar graves problemas de salud, según detalla una reciente investigación elaborada por la Universidad de Rutgers y publicada en la revista científica Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

Esta moda, que irrumpió con fuerza en los campus norteamericanos alrededor del año 2020, consiste en preparar garrafas de plástico de casi cuatro litros (un galón) en las que se vierten fuertes dosis de licor mezcladas con agua, saborizantes y suplementos con electrolitos. Antes de asistir a las fiestas, los jóvenes suelen personalizar sus recipientes con frases o juegos de palabras para exhibirlos en las diferentes redes sociales.

Andrea C. King, investigadora principal del estudio y profesora de psiquiatría en la Universidad de Chicago, señala que la combinación de licores de alta graduación con potenciadores de sabor resulta especialmente dañina. El dulzor de la mezcla enmascara la cantidad real de estimulante que se está ingiriendo, lo que facilita alcanzar rápidamente niveles de toxicidad muy elevados, al mismo tiempo que fomenta la práctica de intercambiar tragos para probar las creaciones de otros compañeros.

Pérdidas de conocimiento o desmayos

Los datos extraídos de las encuestas realizadas a más de un centenar de universitarios reflejan cifras alarmantes. Una sola de estas garrafas puede albergar hasta una quinta parte de su volumen en licor, el equivalente a unas diecisiete consumiciones estándar. Como consecuencia, casi un tercio de los participantes admitió haber sufrido pérdidas de conocimiento o desmayos tras participar en un evento de este tipo, mientras que un 17% experimentó vómitos y cerca del 59% confesó haber llevado a cabo comportamientos de los que luego se arrepintió.

La investigación también desmiente la falsa percepción de seguridad que rodea a esta práctica. Durante la pandemia, algunos creadores de contenido promocionaron estas preparaciones caseras argumentando que el uso de envases cerrados evitaba los contagios y que la adición de agua minimizaba la resaca.