Abierta la convocatoria del XXVI Premio Fundación Cofares para reconocer la labor social dotado con 40.000 euros

El próximo 21 de septiembre, la Fundación Cofares abrirá la convocatoria del XXVI Premio Fundación Cofares, un galardón que este año está dotado con 40.000 euros, la mayor cuantía de su historia y una de las más elevadas entre los premios del sector sanitario.

El objetivo de este premio es reconocer la labor social desarrollada en beneficio de pacientes y comunidades con necesidades sanitarias o sociales, así como poner en valor proyectos que promuevan el conocimiento de enfermedades o contribuyan a mejorar la formación, información y calidad de vida de los ciudadanos.

Podrán optar a este galardón tanto personas físicas como jurídicas, incluidas entidades mercantiles, ONG, asociaciones y fundaciones. El plazo para la presentación de candidaturas permanecerá abierto desde el 21 de septiembre hasta el 21 de octubre. Una vez finalizado, el jurado, integrado por los miembros del Patronato de la Fundación Cofares, presidido por Eduardo Pastor, será el encargado de analizar y evaluar todas las propuestas recibidas.

El fallo se dará a conocer la semana del 2 de noviembre a través de la web oficial de Cofares y Fundación Cofares. La entrega del premio se celebrará el 21 de noviembre en el Teatro Real de Madrid, en el marco del tradicional Concierto Benéfico de Navidad de la Fundación Cofares. Las bases completas de la convocatoria pueden consultarse en la página web de Cofares.