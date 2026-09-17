Crean una alarma informática en las consultas para evitar secuelas por daño hepático

El Hospital Clínic-Idibaps y el Consorcio de Atención Primaria de Salud de Barcelona han diseñado un innovador mecanismo de alarma automatizada que se activa en la consulta médica familiar. Según el estudio publicado en la revista Clinical Gastroenterology and Hepatology, este avance busca identificar de forma temprana los cuadros de toxicidad hepática inducida por medicamentos, un problema con una incidencia estimada de 10 casos por cada 100.000 habitantes al año cuya pronta detección resulta clave para evitar secuelas graves.

Para validar la herramienta, los investigadores realizaron un seguimiento continuado a cerca de 92.000 pacientes adultos en tres centros de salud. El programa informático escaneaba las analíticas sanguíneas y emitía una señal de aviso inmediata ante cualquier alteración anómala en las enzimas del hígado.

20 casos de daño hepático

A continuación, un equipo de hepatólogos evaluaba minuciosamente cada expediente. A lo largo de dos años de ensayo, el dispositivo permitió confirmar 20 casos de daño hepático.

La investigación señala como principales desencadenantes del daño hepático a tres grupos de sustancias comunes: los analgésicos, las estatinas (utilizadas para controlar el colesterol) y los suplementos dietéticos o productos de herboristería. Gracias a la inmediatez de la alerta, el 100 % de los casos diagnosticados presentaron un carácter leve y se resolvieron con total éxito tras suspender el tratamiento correspondiente, sin requerir ningún tipo de ingreso hospitalario.