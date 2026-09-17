El mito del peso de la mochila: por qué la carga no causa el dolor de espalda

Con la vuelta a las aulas y el inicio del nuevo curso escolar, el peso de las mochilas vuelve a ser una de las principales preocupaciones de padres y madres.

El doctor en Fisioterapia y coordinador del Grado de Fisioterapia de la Universidad Europea Valencia, Javier Bonastre Férez, aconseja no obsesionarse únicamente con los kilos y prestar mayor atención a la postura que adoptan los menores al transportarla, así como a sus hábitos de vida.

Según el especialista, la idea de que una carga pesada sea la causa directa del dolor de espalda infantil carece de un respaldo científico firme. Bonastre destaca que existen otros condicionantes de gran relevancia como la condición física, la actividad física diaria, las horas que pasan sentados, la calidad del sueño o los niveles de estrés.

El mito del 10 % del peso corporal

Para sostener este planteamiento, el fisioterapeuta remite a una revisión sistemática publicada en 2018 por la revista científica British Journal of Sports Medicine. Tras analizar 69 estudios que involucraron a más de 72.000 niños y adolescentes, los investigadores no hallaron una relación consistente entre el peso, el diseño o la forma de llevar la mochila y el desarrollo de dolencias en la espalda.

Respecto a la recomendación habitual de no superar el 10 % del peso corporal del menor, el doctor señala que "debe entenderse como una referencia orientativa para evitar material innecesario, no como una frontera biológica entre seguridad y peligro".

El punto crítico reside en cómo la carga modifica de forma temporal la marcha y la alineación del cuerpo. Es fundamental vigilar si el menor se inclina en exceso al caminar, si le cuesta ponerse o quitarse la mochila o si manifiesta molestias durante el trayecto.

Señales de alerta y pautas de uso

El foco principal debe situarse en cómo el cuerpo del niño responde al peso, ya que la carga puede alterar de manera temporal la biomecánica de la marcha y la alineación corporal. Entre las señales de alarma a las que conviene estar atentos figuran.

Para un transporte adecuado, resulta crucial utilizar siempre las dos correas bien ajustadas para mantener la mochila pegada al torso, además de colocar los libros y objetos más pesados en el compartimento más cercano a la espalda. Bonastre concluye que no se debe transmitir a los niños la idea de que su cuerpo es frágil; al contrario, la mejor protección para la columna vertebral combina una mochila bien ajustada con hábitos diarios de movimiento, deporte y juego activo.