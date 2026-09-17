Médicos de Ceuta salen a la calle y acusan a Mónica García de falsear las cifras de pacientes

Los sanitarios de Ceuta, que irán a la huelga la próxima semana, han vuelto a mostrar su indignación por la situación que pasan desde la invasión del 31 de julio. Mes y medio después, médicos, enfermeros y auxiliares representados en el sindicato Cemsatse han vuelto a desmentir, en la calle, la versión de Mónica García y han reclamado la dimisión de la ministra así como de "todo el equipo directivo" del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa).

La concentración se ha celebrado a las 11:00 a las puertas del Hospital Universitario de Ceuta (HUCE). La enfermera Elisabeth Muñoz y el médico Enrique Roviralta han leído un manifiesto contra el "colapso" del sistema público tras la entrada masiva, en el que han acusado a la institución ministerial de "falsear los datos" asistenciales para "minimizar" la situación que vive el personal sanitario.

Han criticado que, frente a "esta grave crisis", la respuesta del Ministerio haya sido "negar la realidad, difundir cifras sesgadas que ocultan las más de 500 asistencias diarias en Primaria y Urgencias y hacer desaparecer de los sistemas informáticos a los pacientes atendidos en el punto de vía rápida de Urgencias". Los portavoces de Cemsatse han acusado a la ministra, que visita este jueves Ceuta, de "minimizar lo que pasa en lugar de defender a los sanitarios y mandar refuerzos".

Enrique Roviralta ha asegurado que el personal está "frustrado, indignado". Lo mismo que los pacientes, "que son los que sufren las consecuencias, y están indignados ante la inacción del Gobierno de la Nación".

Además de pedir la dimisión de los responsables de la sanidad pública ceutí, han exigido la aplicación efectiva del Real Decreto donde se incluye la configuración de los puestos de trabajo del personal del Ingesa como de Difícil Cobertura.

Pretenden que ello frene "la precariedad de los contratos de un solo día y la fuga forzosa de nuestro talento hacia la Península". Han exigido también "un plan sanitario extraordinario", con contrataciones estables "que llenen las bolsas de empleo vacías". Además, han pedido elevar al nivel 2 el protocolo de catástrofes, y que haya vigilantes de seguridad "en todas las visitas domiciliarias" de las enfermeras. También "una justa compensación por el exceso de turnos acumulados".

Han puesto de relieve la advertencia del Colegio Oficial de Psicología de Ceuta sobre "el desgaste físico y el severo impacto emocional de unas plantillas exhaustas a las que la Administración pretende exigir que suplan la falta de recursos con puro sobreesfuerzo y vocación".

Roviralta y Muñoz han asegurado que el personal médico, de Enfermería, Fisioterapia, técnicos, celadores, de Limpieza, lavandería, cocina y administrativos, "todos apoyan esta concentración para explicar que no pueden más".

Las protestas se prolongarán este viernes, cuando se concentrarán en el Centro de Salud de Otero, frente a la sede de la Dirección Territorial de Ingesa. Y han recordado que si no se ofrecen soluciones llevarán a cabo una jornada de huelga el 24 de septiembre.