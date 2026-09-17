Por qué los alimentos integrales son el escudo definitivo para tu corazón

No todos los carbohidratos son iguales, y la ciencia médica acaba de aportar la prueba más sólida hasta la fecha. Una exhaustiva investigación publicada en la prestigiosa revista European Heart Journal, que ha recopilado y analizado los resultados de 87 ensayos clínicos con más de 6.500 participantes, concluye de forma rotunda: aumentar el consumo de alimentos integrales provoca mejoras directas y simultáneas en prácticamente todos los marcadores de riesgo cardiometabólico.

Frente a la demonización sistemática que a menudo sufren los hidratos de carbono en las dietas de moda, la comunidad médica internacional —con el respaldo de expertos en Nutrición y Endocrinología— recuerda que el secreto no está en suprimir este grupo de alimentos, sino en elegir su estructura original.

Entre los beneficios que se enumeran en el estudio destaca el control y reducción del peso corporal, la reducción del perímetro abdominal, descenso del colesterol malo o la estabilización de la insulina, entre otros.

La trampa de la industria: el peligro del "falso integral"

A raíz de este gran avance científico, los equipos de Endocrinología lanzan una advertencia crucial para los consumidores: no todo lo que se anuncia como integral lo es realmente.

Existe el riesgo de que la industria alimentaria utilice el reclamo de los granos integrales para introducirlos en productos altamente ultraprocesados (como galletas industriales, snacks o cereales de desayuno azucarados). Añadir un pequeño porcentaje de salvado a un producto repleto de grasas saturadas y azúcares añadidos anula por completo los efectos protectores demostrados en el estudio.

La suplementación, un complemento a lo integral

Si queremos insistir en los beneficios de la alimentación integral podemos elegir la suplementación como una gran aliada al respecto. Pero ojo, no toda la suplementación para la reducción del peso y control de la insulina funciona igual. Siempre que elijamos un suplemento para quemar grasa, tenemos que asegurarnos de que la toma del mismo no supone la quema de nutrientes esenciales o grasas buenas que son beneficiosas para la función cerebral y cardiovascular.

Simbioline Quemagrass de MundoNatural nos ofrece esa virtud gracias a su tecnología. Se trata de un complemento alimenticio a base de extractos de plantas, vitaminas y minerales. El cromo contribuye a mantener niveles normales de glucosa en sangre y al metabolismo normal de macronutrientes, el yodo a la producción normal de hormonas tiroideas y a la función tiroidea normal y el zinc, al metabolismo normal de los hidratos de carbono.

En parafarmaciamundonatural.es, nos ofrecen más consejos para cuidar de nuestra salud de una manera integral.