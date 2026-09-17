RemAb Therapeutics recibe 8 millones de la UE para combatir infecciones graves en la UCI

RemAb Therapeutics, biofarmacéutica nacida como spin-off del Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), ha obtenido 8 millones de euros de financiación europea para impulsar el desarrollo clínico de RA0127, su candidato terapéutico más avanzado, para la prevención de infecciones graves adquiridas en unidades de cuidados intensivos (UCI).

Se trata de la primera gran aplicación clínica de HART (Harmful Antibody Removal Technology), la plataforma tecnológica desarrollada por RemAb para eliminar selectivamente los anticuerpos implicados en procesos patológicos. Esta tecnología supone una aproximación terapéutica innovadora: retirar del organismo anticuerpos concretos que, en determinadas situaciones, dejan de proteger al paciente y pueden causar o dificultar su respuesta frente a una enfermedad. A diferencia de otros tratamientos que actúan de manera más amplia sobre el sistema inmunitario, HART actúa únicamente sobre los anticuerpos implicados en el problema, preservando el resto de la respuesta inmune.

La primera aplicación de esta plataforma es RA0127, un tratamiento orientado a prevenir infecciones graves en pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos. Estas infecciones representan uno de los principales retos hospitalarios, ya que prolongan la estancia en UCI, aumentan el uso de antibióticos, elevan los costes sanitarios y empeoran el pronóstico de pacientes ya especialmente vulnerables.

Según las estimaciones del proyecto, si RA0127 confirma su eficacia clínica, podría tener un impacto significativo en Europa: prevenir más de 85.000 infecciones adquiridas en UCI al año, contribuir potencialmente a evitar más de 26.000 muertes asociadas a estas infecciones, liberar hasta 600.000 días de cama de cuidados intensivos y generar más de 750 millones de euros de ahorro anual para los sistemas sanitarios. El proyecto también estima una reducción potencial de 2,5 millones de dosis diarias de antibióticos al año.

RA0127 no actúa como un antibiótico convencional. En lugar de atacar directamente a las bacterias, el tratamiento está diseñado para potenciar la inmunidad mediante la eliminación de determinados anticuerpos que pueden interferir con la capacidad natural del organismo para combatir infecciones graves. Con ello, RemAb busca reforzar la respuesta inmunitaria del propio paciente y ofrecer una vía complementaria frente a un problema creciente: las infecciones hospitalarias graves y la resistencia a los antibióticos.

"Esta financiación supone un punto de inflexión para RemAb. Nos permitirá llevar a cabo un ensayo clínico internacional de fase 2 con RA0127 y, al mismo tiempo, demostrar el potencial de HART como una plataforma capaz de generar nuevas terapias basadas en la eliminación selectiva de anticuerpos perjudiciales en múltiples enfermedades", señaló el doctor Rafael Mañez, presidente y director médico de RemAb Therapeutics.

El respaldo europeo a DITRAP refuerza la posición de RemAb como compañía biotecnológica de plataforma. La investigación ha recibido el sello STEP (Strategic Technologies for Europe Platform) de la Comisión Europea. Este distintivo, otorgado tras un proceso de evaluación altamente competitivo, identifica proyectos de excelencia con capacidad para contribuir a la soberanía tecnológica y la competitividad de Europa en sectores estratégicos.

Más allá de RA0127, HART tiene potencial para aplicarse a otras enfermedades en las que determinados anticuerpos desempeñan un papel perjudicial o reducen la eficacia de los tratamientos médicos. La compañía explora aplicaciones en enfermedades infecciosas, autoinmunes y alérgicas, así como en la mejora de terapias avanzadas, incluida la terapia génica.

Con esta financiación, RemAb avanza en la validación clínica de una tecnología nacida de la investigación biomédica en Barcelona y orientada a abrir una nueva vía terapéutica revolucionaria: tratar enfermedades mediante una medicina de precisión que elimina los anticuerpos que contribuyen a ellas.

Para desarrollarlo, la biofarmacéutica barcelonesa coordina un consorcio europeo que reúne experiencia en investigación biomédica, ensayos clínicos, inteligencia artificial, evaluación económica sanitaria y cuidados intensivos. Forman parte del consorcio Tampere University (Finlandia), University Medical Center Groningen (Países Bajos), Adknoma Health Research (España) y la European Society of Anaesthesiology and Intensive Care (Bélgica).