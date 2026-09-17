Una rara mutación multiplica el riesgo de morir por cáncer de pulmón sin haber fumado

Una rara mutación genética hereditaria, denominada EGFR T790M, ha revelado ser uno de los factores de peligro más graves descubiertos hasta la fecha. Según un reciente estudio publicado en la revista Science, esta anomalía aumenta unas 25 veces el riesgo de padecer cáncer de pulmón y hasta 62 veces el riesgo de muerte en aquellas personas que nunca han fumado a lo largo de su vida.

La investigación ha sido llevada a cabo por expertos del Instituto Oncológico Dana-Farber y el Instituto de Investigación 23andMe. A través del análisis de los datos genéticos de más de 3,3 millones de personas en Estados Unidos, los científicos han podido constatar la inmensa magnitud de esta alteración, considerándola un paso vital para el futuro de la medicina preventiva.

Este descubrimiento facilitará la creación de pruebas clínicas mucho más exactas. Tal y como destaca Jaclyn LoPiccolo, investigadora del Instituto Oncológico Dana-Farber, el objetivo prioritario es identificar a los portadores de esta mutación con la suficiente antelación para detectar y tratar el tumor "en su etapa más curable", reduciendo así drásticamente la mortalidad a nivel global.

Aunque tradicionalmente el cáncer de pulmón se ha vinculado de forma directa con el tabaquismo, la proporción de diagnósticos en pacientes sin este hábito continúa en aumento constante. Hasta ahora, los factores genéticos hereditarios que desencadenan la enfermedad en no fumadores seguían siendo un gran misterio para la comunidad científica y los oncólogos de todo el mundo.

Hace dos décadas ya se había identificado la variante en una familia de ascendencia europea con múltiples casos clínicos de este tipo. Sin embargo, tal y como explica el investigador Pasi A. Jänne, al tratarse de una alteración del ADN tan inusual, resultaba casi imposible medir el nivel de amenaza con la precisión necesaria para establecer nuevos protocolos médicos de actuación.

El salto cualitativo se ha logrado ahora gracias al análisis masivo de historiales. Alexander Gusev, doctor en genética cuantitativa, destaca que es una de las anomalías que más eleva el peligro para la salud humana. "Es una de las mutaciones que más aumenta el riesgo de cáncer, si no la que más, descubierta hasta ahora", subraya el coautor sobre los hallazgos del equipo.

Los datos evidencian que, entre los fumadores, los portadores tenían 10 veces más probabilidades de enfermar que los no portadores, cifra que se disparaba por encima de 60 en el caso de las personas libres de la adicción. No obstante, Gusev advierte de que estos números no convierten al tabaco en un protector, ya que el daño cromosómico supone "la suma de ambos" factores de riesgo.

Además, la anomalía no mostró vínculos con otros 17 tipos de tumores comunes examinados, lo que apunta a que su impacto destructivo se centra casi en exclusiva en el sistema respiratorio. Desde el punto de vista demográfico, los especialistas lograron rastrear su origen hasta las poblaciones de los Apalaches, adonde habría llegado históricamente de la mano de colonos británicos e irlandeses.

Mientras que la prevalencia nacional es de un caso por cada 15.000 habitantes, en estados como Tennessee o Alabama la proporción asciende a un afectado por cada 2.000, lo que demuestra un claro linaje ancestral. Ante esta realidad, los autores recomiendan que cualquier individuo con varios familiares aquejados acuda a un asesor para tratar de identificar su nivel de vulnerabilidad real.