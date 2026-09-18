El primer fármaco que actúa sobre la causa de la narcolepsia podría llegar a Europa en un año

La narcolepsia podría afrontar un cambio en su tratamiento si la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) aprueba la oveporextona, comercializada como Orzeyful. El jefe del Servicio de Neurofisiología y de la Unidad del Sueño del Hospital de la Ribera (Valencia) y miembro de la Sociedad Española del Sueño (SES), Javier Puertas calcula que la autorización europea podría llegar en un plazo de entre seis meses y un año.

El fármaco, cuyo principio activo es la oveporextona, se presenta como el primero dirigido directamente al mecanismo que provoca la enfermedad. En Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ya ha aprobado su utilización.

Una enfermedad que afecta a miles de españoles

La Sociedad Española del Sueño estima que entre 15.000 y 25.000 personas en España padecen narcolepsia, aunque advierte de que la mayoría permanece sin diagnosticar.

Se trata de un trastorno neurológico crónico que altera la capacidad del cerebro para regular los ciclos de sueño y vigilia. Entre sus principales manifestaciones están los ataques repentinos de sueño durante el día, que pueden provocar que el paciente se duerma de forma inesperada.

También puede aparecer un sueño nocturno fragmentado, acompañado en algunos casos de parálisis del sueño y alucinaciones. Otro de los síntomas característicos es la cataplejía, una pérdida repentina del tono muscular que suele desencadenarse por emociones fuertes como la risa o la sorpresa. Hasta ahora, el tratamiento se ha dirigido a los distintos síntomas de la enfermedad mediante diferentes medicamentos.

El mecanismo que busca corregir el nuevo fármaco

La causa biológica de la narcolepsia se conoce desde finales del siglo pasado. La enfermedad está relacionada con la pérdida de neuronas del hipotálamo encargadas de producir hipocretina, también denominada orexina. Esta proteína desempeña un papel fundamental en la regulación de la vigilia y del sueño REM. Sin embargo, hasta ahora no se había conseguido desarrollar un medicamento capaz de reproducir en el cerebro la función de la hipocretina.

Según la Sociedad Española del Sueño, la oveporextona es el primer fármaco que actúa directamente sobre esta causa y aborda la totalidad de los síntomas de la narcolepsia. La FDA estadounidense ha aprobado recientemente el medicamento. La decisión se sustenta en dos ensayos clínicos de fase 3 cuyos resultados se han publicado en The New England Journal of Medicine.

Los estudios compararon la oveporextona con un placebo y observaron mejoras significativas en diferentes medidas relacionadas con la vigilia, la somnolencia y la cataplejía en participantes con narcolepsia.

La posible llegada a Europa

Javier Puertas espera que la evaluación europea pueda concluir con la autorización del medicamento en los próximos meses. "Esperamos que las autoridades europeas y luego las españolas vean que este medicamento va a tener un gran beneficio para los pacientes y a la hora de reducir los costes directos e indirectos asociados al mal control de la enfermedad", ha señalado.

El neurólogo Álex Iranzo, jefe de la Unidad del Sueño del Hospital Clínic de Barcelona y miembro del grupo de Trastornos del Movimiento y de la Conducta durante el Sueño de la Sociedad Española del Sueño, también ha destacado el cambio que puede suponer este tratamiento.

"Llevo 35 años ejerciendo y en todo este tiempo he visto grandes cambios en el tratamiento del ictus, de la migraña, de la esclerosis múltiple, de la epilepsia. Ahora por fin ese cambio radical va a llegar a la narcolepsia", ha afirmado.

Iranzo considera que para la mayoría de los pacientes el nuevo medicamento puede suponer una modificación importante de su tratamiento: "A la gran mayoría de pacientes este fármaco les cambia la vida".