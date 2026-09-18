El virus Shamonda amenaza a España: qué es y qué riesgo tiene para las personas

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches (Covap) han convocado esta semana a ganaderos de bovino de leche para informarles sobre que una enfermedad está provocando la disminución de la producción de leche en algunas explotaciones ganaderas de la provincia de Córdoba. Se han tomado muestras para determinar si se trata del virus Shamonda.

El virus Shamonda, una enfermedad que afecta principalmente al ganado bovino, se está extendiendo por Europa y se cree que ya ha llegado a las puertas de España. Las autoridades españolas investigan varios posibles casos después de que ocho muestras de animales con síntomas compatibles dieran positivo en un laboratorio privado. Todavía no son casos confirmados oficialmente. Otras comunidades también han advertido de casos sospechosos.

¿Qué es el virus Shamonda y a quién afecta?

El Shamonda es un virus que se transmite principalmente mediante la picadura de pequeños insectos del género Culicoides, los mismos que pueden transmitir enfermedades como la lengua azul o la enfermedad hemorrágica epizoótica.

El principal animal afectado es el ganado bovino. En las vacas infectadas puede provocar fiebre, diarrea y una caída de entre el 10% y el 20% de la producción de leche durante aproximadamente una semana. La enfermedad puede llegar a afectar a prácticamente todos los animales de una explotación, aunque la mayoría de los adultos parecen recuperarse y hasta ahora no se ha observado mortalidad directamente atribuible al virus.

También pueden infectarse ovejas y cabras, aunque por ahora no han mostrado síntomas. En los équidos se han detectado animales positivos con signos neurológicos, pero no se ha demostrado que estos síntomas sean consecuencia del virus. En las vacas gestantes, además, puede atravesar la placenta y provocar abortos o malformaciones graves en los fetos.

¿Ha llegado ya a España?

España todavía no tiene casos confirmados oficialmente, pero la sospecha es cada vez mayor. Ocho de doce muestras enviadas a un laboratorio privado dieron positivo mediante PCR y están pendientes de confirmación por el laboratorio nacional de referencia. Además, Andalucía investiga cuadros compatibles en explotaciones de Córdoba y otras comunidades autónomas también están siguiendo posibles casos.

El virus fue detectado por primera vez en Europa durante el verano de 2026, en Suiza. Desde entonces se ha identificado también en Alemania, Francia, Austria, Bélgica, Países Bajos y Liechtenstein.

¿Es peligroso para las personas?

Hasta la fecha no hay evidencias de que el virus Shamonda pueda transmitirse a las personas. Por tanto, la fiebre y la diarrea asociadas a la enfermedad son síntomas de los animales infectados, fundamentalmente del ganado bovino. En ningún caso es una enfermedad que esté afectando a la población.

La preocupación es, por tanto, ganadera y económica, especialmente por la caída de la producción de leche y los posibles problemas reproductivos.

Por ahora tampoco existe una vacuna contra el virus. La prevención pasa fundamentalmente por reducir las picaduras de los Culicoides mediante repelentes y por tratar los síntomas de los animales afectados.