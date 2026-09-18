La EMA recomienda restringir el uso de los medicamentos con ipidacrina

El Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP), dependiente de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), ha emitido una recomendación orientada a restringir y acotar de forma más precisa las indicaciones autorizadas para los tratamientos que contienen ipidacrina. Estos fármacos se administran habitualmente en pacientes adultos para combatir diversas patologías vinculadas al sistema nervioso.

La decisión de la agencia europea se produce tras concluir un análisis exhaustivo de estos tratamientos, el cual fue motivado por una solicitud formal de las autoridades sanitarias de Irlanda. Aunque las evaluaciones confirman que los beneficios superan a los riesgos, los expertos han instado a aplicar importantes limitaciones en la administración de dichas terapias.

A partir de ahora, la ipidacrina únicamente podrá prescribirse para paliar los síntomas de trastornos muy concretos que provocan daños en uno o varios nervios, como son las mononeuropatías y las polineuropatías. Por el contrario, dejará de estar indicada para el abordaje de la neuritis, la polineuritis, la polirradiculoneuropatía y el síndrome miasténico.

Del mismo modo, estos medicamentos seguirán siendo válidos para el tratamiento sintomático de la enfermedad de Alzheimer y de la atonía intestinal, una condición caracterizada por la falta de contracción muscular en el intestino que dificulta de forma notable el tránsito. Asimismo, mantendrán su utilidad como terapia complementaria en personas que se encuentren en fase de recuperación tras sufrir un ictus o un traumatismo craneoencefálico, así como en pacientes afectados por miastenia grave, una dolencia que genera debilidad muscular.

Por otra parte, el CHMP ha dictaminado que la ipidacrina no debe emplearse en pacientes con enfermedades desmielinizantes, es decir, aquellas que deterioran la cubierta protectora que envuelve las fibras nerviosas.

La revisión europea pone de manifiesto que las indicaciones médicas autorizadas hasta la fecha no estaban suficientemente bien definidas. Los expertos han constatado que buena parte de los estudios científicos disponibles contaban con un número excesivamente bajo de participantes, carecían de grupos de control adecuados o utilizaban metodologías cuestionables que podrían haber sesgado los resultados finales. Además, los estándares de práctica clínica han evolucionado en los últimos años y ya no avalan el uso de este principio activo para ciertas dolencias.

En consecuencia, las autoridades exigen actualizar los usos aprobados para que sean congruentes con la evidencia científica más reciente y con la práctica clínica actual. También han especificado que este tipo de prescripciones deben realizarlas exclusivamente médicos que cuenten con experiencia demostrada en el diagnóstico y tratamiento de estas complejas afecciones neurológicas.

En lo que respecta a la toxicidad, aunque no se han detectado nuevas alarmas, sí se ha evidenciado un mayor riesgo de sufrir efectos secundarios cuando se emplean dosis elevadas, sin descartar un posible impacto hepático. Por esta razón, se aconseja extremar las precauciones si se superan los 80 miligramos diarios o si el paciente presenta antecedentes de alteraciones en el hígado.