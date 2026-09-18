Tres hospitales de Quirónsalud, entre los mejores centros especializados del mundo según la revista 'Newsweek'

Quirónsalud vuelve a situarse entre los grandes referentes internacionales de la sanidad tras la inclusión de tres de sus hospitales en el ranking World's Best Specialized Hospitals 2027, elaborado por la revista Newsweek en colaboración con Statista. Esta clasificación reconoce a los hospitales de referencia mundial en 13 especialidades médicas, identificando a los centros que destacan por su excelencia clínica en áreas concretas.

Entre los hospitales del Grupo reconocidos figuran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, incluido en las especialidades de Oncología, Neumología y Cirugía Ortopédica y Traumatología; el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, reconocido en Cirugía Ortopédica y Traumatología; y el Hospital Universitari Dexeus, también distinguido en Cirugía Ortopédica y Traumatología.

La clasificación se elabora a partir de una metodología basada en tres pilares. El primero es la reputación profesional, construida mediante una encuesta internacional a médicos, profesionales sanitarios y directivos hospitalarios de todo el mundo. El segundo tiene en cuenta las acreditaciones y certificaciones hospitalarias y específicas de cada especialidad. Y el tercero evalúa la implantación de PROMs (Patient Reported Outcome Measures), indicadores que permiten medir los resultados en salud y la calidad de vida percibida por los propios pacientes.

Este reconocimiento refuerza el compromiso de Quirónsalud con la excelencia asistencial, la innovación y la mejora continua de los resultados en salud, situando una vez más a sus hospitales entre los centros más destacados a nivel internacional.

Otros reconocimientos

Fundada en 1933, Newsweek elabora anualmente diversos informes para identificar a las instituciones sanitarias más destacadas a nivel global. Entre ellos, Quirónsalud continúa presente en el ranking World's Best Hospitals, publicado en marzo, en el que catorce hospitales del Grupo fueron reconocidos.

Además, tres hospitales de Quirónsalud fueron reconocidos entre los 250 hospitales más sostenibles del mundo en la primera edición del ranking World's Greenest Hospitals 2026, publicado este mes de septiembre.

Asimismo, el ranking World's Best Smart Hospitals 2026 distinguió por tercer año consecutivo al Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz entre los 300 hospitales más "inteligentes" del mundo, en reconocimiento a su apuesta por la innovación tecnológica y la implantación de soluciones digitales avanzadas.