El "jet lag alimentario" del fin de semana dispara el riesgo cardiovascular en los hombres

Investigadores de Francia han comprobado que tener horarios alimenticios distintos entre los días de diario y el fin de semana puede generar más riesgo cardiovascular, según publican en la revista Communications Medicine el estudio del Instituto Nacional de Investigación para la Agricultura, la Alimentación y el Medio Ambiente francés.

El trabajo a menudo obliga a las personas a ajustar sus hábitos durante la semana, lo que genera diferencias en los horarios de comida entre los días laborables y los libres, cuando suelen estar más alineados con los relojes biológicos internos.

Este desfase temporal, conocido como "jet lag alimentario", puede alterar el ritmo biológico del cuerpo humano. Diferentes estudios médicos previos ya habían demostrado que las alteraciones del reloj interno relacionadas con el trabajo nocturno o las cenas tardías pueden acabar provocando complicaciones cardiovasculares a medio y largo plazo.

El equipo de investigación evaluó la relación entre este fenómeno y el desarrollo de patologías coronarias dentro de la cohorte NutriNet-Santé. Para ello, analizaron los datos de 104.806 participantes adultos que fueron recopilados entre los años 2009 y 2023. La gravedad del desajuste se calculó en función de la primera y la última ingesta del día, teniendo también en consideración otras variables de salud como la edad, el estado civil, el consumo de alcohol y tabaco, el nivel de actividad física o las horas de sueño diarias.

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Al comparar las rutinas, los científicos clasificaron a los individuos en tres categorías distintas según la magnitud del cambio: el grupo de adelanto, donde los alimentos se consumen unas dos horas antes en los días de asueto; el grupo regular, que mantiene la misma pauta toda la semana; y el de retraso, que pospone sus ingestas en un promedio de una hora y cuarenta minutos durante el fin de semana.

Según las conclusiones del estudio, comer con estos desfases temporales se asocia con un aumento significativo del peligro en los varones. De este modo, los resultados de la investigación sugieren que cada hora adicional de desajuste se asocia con un incremento del 14 % en la probabilidad de padecer una enfermedad cardiovascular y hasta un 21 % en el riesgo de afección coronaria. Sin embargo, los expertos no encontraron ninguna diferencia estadísticamente significativa entre las mujeres encuestadas.

Existen varias hipótesis para explicar este importante hallazgo clínico, empezando por el dimorfismo sexual, es decir, las variaciones en el funcionamiento fisiológico intrínseco entre hombres y mujeres. Otra de las explicaciones radicaría en las claras diferencias de estilo de vida y en las circunstancias socio-ocupacionales, lo que podría llevar a diferentes ritmos circadianos, sumado al hecho empírico de que el riesgo absoluto de sufrir estas patologías es habitualmente mayor en el sexo masculino.

Este trabajo observacional subraya que los cambios en la hora de sentarse a la mesa influyen en la salud vascular, independientemente de la dieta o el descanso. Bernard Srour, director de investigación del INRAE, ha recordado que hace unos años ya sugirieron que cenar tarde era perjudicial. "Este nuevo estudio sugiere que, más allá de simplemente comer tarde, mantener horarios de comidas regulares entre semana y fines de semana puede ser igual de importante", ha señalado el científico. Según apunta, estas asociaciones parecen ser independientes de las horas de sueño, lo que indica que una pauta estable podría, por sí misma, ayudar a resincronizar nuestro ritmo biológico.